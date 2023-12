Člani Jamarske reševalne službe Slovenije, preoblečeni v božičke, so se danes po vrveh spustili s strehe klinike za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in tako razveselili otroke v bolniških sobah. Veliko ljudi je spremljalo njihov spust tudi zunaj pred stavbo.

[TRADICIONALNI SPUST BOŽIČKOV] 🎅Danes so Božički s svojim tradicionalnim spustom z vrha stavbe Klinike za pediatrijo ponovno razveselili hospitalizirane otroke. 1/2 pic.twitter.com/t3iHqjaprq — UKC Maribor (@UKCMaribor) December 14, 2023

Predstojnik Klinike za pediatrijo UKC Maribor, izr. prof. dr. Jernej Dolinšek, dr. med. je po spustu povedal: »Želeli bi si, da je v decembru tudi nekaj snega, da bi bil današnji dogodek še čarobnejši. Ampak seveda otroci v bolnišnici žal ne morejo uživati v snegu, tukaj so ker so bolni in če jih obiščejo Božički in jim pomahajo skozi okno ter jim vsaj za trenutek polepšajo bivanje v bolnišnici, ki nikoli ni prijetno, je to zelo velika stvar. Ali to pomaga k hitrejši ozdravitvi? Mi verjamemo da. Božički prinašajo darila, odgovarjajo na želje in s tem pomagajo našim otrokom lažje preživeti čas v bolnišnici.«

Božiček, Bernard Štiglicje dodal: »Božički v tem času vsako leto obiščemo otroke po bolnišnicah in če jim s svojim spustom vsaj za trenutek polepšamo bivanje v bolnišnici je naš namen dosežen. Pridemo tudi prihodnje leto!«

Spust božičkov je tako kot prejšnja leta priredil Hitradio Center v sodelovanju z Jamarsko reševalno službo Slovenije.

Z ljubljanske pediatrične klinike se bodo Božički spustili v ponedeljek opoldne.