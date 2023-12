Preplah na Viču; na fakulteti za farmacijo se je med eksperimentom sprostil plin z zelo močnim vonjem

Na širšem območju Viča v Ljubljani so zjutraj zaznali močan vonj, ki naj bi bil podoben plinu. Klici o zaznavanju plina so na upravo za zaščito in reševanje prihajali od Trga republike do fakultete za kemijo, ZD Vič, Tržaške ceste, Vrtače, Trga MDB, Rožne doline in Aškerčeve ceste. Na terenu so bili gasilci, delavci Energetike Ljubljana in policija..