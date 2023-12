Neprištevnost je po oceni izvedenca posledica duševnih motenj pri Softiću. Kot vzrok, da obdolženi ni mogel razumeti in kontrolirati svojih dejanj, je Koprivšek navedel blodnjave motnje. Obdolženi po njegovih besedah ni bil osredotočen izrecno na žrtev umora, saj se nista niti poznala. »Na mestu žrtve bi lahko bil kdorkoli,« je še dejal.

Po psihiatrovi oceni bi lahko Softić dejanje kadarkoli ponovil in ni mogoče napovedati, kdaj. Uspešnost zdravljenja motenj, med katerimi je navedel tudi posttravmatske stresne motnje, pa je po Koprivškovem mnenju vprašljivo. Zato je za obdolženega priporočil zdravljenje in terapijo do konca življenja.

Pooblaščenka oškodovanca pa je po zaslišanju Koprivška dejala, da ni zadovoljna z njegovo strokovnostjo, zato je predlagala izdelavo dodatnega izvedeniškega mnenja psihiatra medicinske fakultete v Ljubljani. Tožilec ni bil proti in je odločitev prepustil sodišču, Softićev zagovornik pa je menil, da dodatno psihiatrično mnenje ni potrebno.

Sodnik Stanislav Jug je nato skupaj s sodniškim senatom predlogu pooblaščenke oškodovanca ugodil. »Gre za najhujše kaznivo dejanje in odločitev sodišča je odvisna od mnenja strokovnjakov medicinske stroke, zato smo predlogu ugodili,« je dejal. Ko bo novo mnenje izdelano, ga bo sodišče posredovalo vsem strankam in nato razpisalo novo obravnavo.

Obtoženega Softića sicer danes ni bilo na sodišče, potem ko je na zadnji obravnavi sredi novembra izjavil, da je glede dogodka, zaradi katerega je obtožen umora, že vse povedal in da se naslednjih obravnav ne želi udeleževati.

Umor v Murski Soboti se je zgodil 5. februarja. Softić je obtožen, da je med prepirom večkrat zabodel 26-letnika iz Kroga pri Murski Soboti, nato pa pobegnil. Zabodeni je zaradi poškodb umrl na kraju dogodka.