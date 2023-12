Nogometaši v prvi slovenski ligi bodo s tekmami 19,. kroga začeli drugo polovico tekmovanja in do zimskega premora odigrali še dva kroga. Vsi komaj čakajo na konec jesenskega dela, za mnoge so tekme v mrazu na slabih igriščih v blatu in pesku nujna obveznost, ki jo morajo oddelati pred odhodom na počitnice v tople kraje.

Taktični dvoboj trenerjev Hadžića in Zeljkovića

V središču zanimanja bo jutrišnji derbi na Bonifiki med Koprom in Olimpijo. Trener Zoran Zeljković je na prvih letošnjih medsebojnih tekmah sedel na klopi Kopra (zmaga 2:1 in remi 1:1), zdaj pa bo veliki tekmec Primorcev s klopi Ljubljančanov. »Koper bom vedno doživljal drugače. Čaka nas kakovosten tekmec, zato pričakujem težko tekmo. Ogledal sem si njihovo tekmo proti Mariboru in bili so vsaj enakovredni, če ne celo boljši. Igralce Kopra dobro poznam, zato vem, da ne bo lahko. Ali je to prednost za nas, bomo videli po tekmi. Če želimo biti prvaki, moramo zmagati na Bonifiki,« je poudaril trener Olimpije Zoran Zeljković. Čaka ga zanimiv taktični dvoboj z naslednikom na koprski trenerski klopi Safetom Hadžićem, ki je v preteklosti v Olimpiji opravljal številne funkcije, v letošnji sezoni pa je bil tudi svetovalec Zeljkovića.

Obe ekipi sta v prejšnjem krogu zapravili zmago in zgolj remizirali. Koper je trikrat vodil proti Mariboru (3:3), Olimpija zaradi naivnosti in neodgovorne igre v obrambi ni znala zadržati težko izbojevane minimalne prednosti proti mestnemu tekmecu Bravu (1:1). Če Olimpija želi ostati konkurenčna v boju za naslov prvaka, mora na zadnjih dveh tekmah s Koprom in Rogaško osvojiti vseh šest točk, sicer lahko že pozimi pošlje v Celje čestitko za naslov prvaka. »V igri je še veliko točk. Ne bomo obupali. Nisem sestavljal ekipe, ima pa nekatere želje za drugi del sezone. Verjamem, da se bomo v zimskem premoru okrepili in z novo energijo napadali naslov prvaka,« je ostal optimist Zeljković, ki bo ekipo pozimi odpeljal na priprave tudi v Turčijo. Olimpija trenutno ne deluje kot šampionska ekipa, saj je njena igra ob veliki posesti žoge prepočasna in preveč predvidljiva. Obeta se prevetritev zasedbe, saj nekateri iz legije tujcev ne kažejo dovolj kakovosti za slovensko ligo, pripadnosti klubu in se obnašajo, kot da so kazensko v Ljubljani. »Pogovorili se bomo z vsakim igralcem in poslušali njihove želje. Kdo tudi ne bo zadovoljen s svojim statusom, zato ni vse odvisno od nas,« je pestro zimsko dogajanje napovedal Zeljković.

Aluminij večino točk zbral proti vodili četverici

Vodilno Celje gostuje pri predzadnjem Aluminiju, a gostje so previdni. Kidričani so kar 4 od 15 doslej zbranih točk osvojili proti Celjanom z remijem 2:2 v Kidričevem in zmago v gosteh s 3:1. »Čeprav so nam Domžale zabile pet golov, sem prepričan, da bomo na tekmo s Celjem pripravljeni tako, kot je potrebno. Če bomo pokazali pravi kolektivni duh, bo tekmecu težko,« je optimističen trener Aluminija Robert Pevnik, ki osvaja proti vodilni četverici v ligi letos osvojil že 11 točk. Bravo, ki bo jutri gostil Rogaško, je hit tekmovanja, saj diha za ovratnik četrtouvrščenemu Maribioru in se lahko vmeša v boj za Evropo. »Presegamo nekatere klubske cilje, a se zavedamo, da je naša ekipa mlada, prvenstvo zahtevno in lestvica se lahko spremeni v nekaj krogih. Napaka bi bila, če bi dejal, da je naš cilj Evropa. Ne bomo pa se ničesar branili. Če se bo ponudila priložnost, bomo zasledovali vse cilje, ki bodo dosegljivi,« meni trener Brava Aleš Arnol. Po seriji štirih zmag imajo evropske ambicije tudi Domžale, ki bodo jutri gostovale pri Muri.

Pari 19. kroga, danes ob 15. uri: Aluminij – Celje, jutri ob 13. uri: Bravo – Rogaška, ob 15. uri: Koper – Olimpija, ob 17.30: Mura – Domžale, ponedeljek ob 17.30: Radomlje – Maribor. Vrstni red: Celje (-1) 41, Olimpija 34, Koper (-1) 30, Maribor 28, Bravo 26, Domžale 23, Mura 22, Radomlje 16, Aluminij (-1) 15, Rogaška (-1) 11. x