Norvežanke so na letošnjem SP na štirih tekmah štirikrat zmagale. V prvem delu so v skupini C v Stavangerju premagale Grenlandijo (43:11), Avstrijo (45:28) in Južno Korejo (33:23), na uvodnem dvoboju drugega dela v Trondheimu Angolo (37:19), njihova razlika med doseženimi in prejetimi goli pa je kar plus 77 (158:81) oziroma povprečno več kot 19 na tekmo. Trenutno je prva strelka reprezentance 37-letna veteranka Camilla Herrem s 27 goli ob kar 84-odstotni uspešnosti pri strelih, druga pa 13 let mlajša Henny Ella Reistad, najkoristnejša igralka (MVP) lanskega EP v Sloveniji z 20 goli in 74-odstotno uspešnostjo.

Pred dvobojem z Norveško, ki je na velikih tekmovanjih zbrala že 31 kolajn (13 na EP, 11 na SP, 7 na OI), od tega 15 zlatih, je stavniška kvota na zmago gostiteljic le 1,04, na uspeh Slovenije 16,00, na remi 23,00. Toda v slovenskem taboru se ne ukvarjajo s stavniškimi kvotami, ampak s svojo in nasprotnikovo igro ter z manjšimi zdravstvenimi težavami Tjaše Stanko, Ane Abine in Alje Varagić, ki pa naj bi bile nared do dvoboja v dvorani Spektrum. Tri tekme Norvežank v Stavangerju in eno v Trondheimu si je skupaj ogledalo 17.058 gledalcev, štiri Slovenije pa le 3029, najmanj prav zadnjo proti Južni Koreji v četrtem največjem norveškem mestu (619).

»Obožujem igrati proti Norveški in tudi tokrat bo velik rokometni praznik. Komaj čakam na polne tribune v Trondheimu,« pravi selektor Dragan Adžić pred obračunom z Norveško, ki jo že od leta 2009 kot selektor vodi zdaj 59-letni Islandec Thorir Hergeirsson. A Črnogorec, ki bo v sredo dopolnil 54 let, se zaveda razmerja moči: »Jasno je, da so Norvežanke favoritinje. Na dosedanjih štirih tekmah so pokazale, da so v vrhunski formi.« Skandinavke so v primerjavi z lanskim Eurom, ko so v Sloveniji že devetič postale prvakinje Evrope, tokrat močnejše še za tri vrhunske igralke: prvo krožno napadalko Kari Brattset Dale (MVP SP 2021 v Španiji), levokrilno Camillo Herrem in levo zunanjo Ingvild Bakkerud.

Med 18 norveškimi reprezentatkami jih le pet igra v domačih klubih in kar 13 v tujini: osem na Danskem, štiri na Madžarkem (vse Györ) in ena v Romuniji. »Želimo se prikazati v najboljši možni luči in prepričan sem, da bomo odigrali kakovostno tekmo. Verjamem v dekleta in celotno ekipo, v to, da bomo favoriziranim gostiteljicam nudili močan odpor, takšen kot lani na EP v Stožicah, in da bomo v polni dvorani uživali v rokometu. Da bomo pokazali in dokazali, da smo zasluženo v vrhu evropskega in svetovnega rokometa,« napoveduje Adžić. Tudi če Slovenija izgubi proti Norveški (a ne s previsoko razliko) in premaga v nedeljo Avstrijo ter osvoji tretje mesto v skupini, bi to morebiti že zadostovalo za olimpijske kvalifikacije za Pariz. A teoretično obstaja (če ne bo šlo prek SP 2023) tudi rezervni scenarij – da bi za kvalifikacijsko vozovnico zadostovalo že osmo mesto z lanskega EP.

Slovenska vratarka Maja Vojnović, ki je na SP zbrala 15 obramb ob 24-odstotni uspešnosti, priznava, da se po štirih tekmah in torkovem dolegm potovanju iz Stavangerja v Trondheim v ekipi malce že pozna utrujenost. »A nimamo časa razmišljati in se ukvarjati s tem, saj vemo, kaj je naš cilj. Na srečo je bil včeraj dan brez tekme, danes pa je tekma zelo pozno, tako da bo dovolj časa za počitek in regeneracijo,« meni Maja Vojnovič, 25-letna vratarka Krima. Pred današnjo tekmo pa dodaja: »Proti Norveški ne moremo ničesar izgubiti, lahko pa veliko dobimo. Zato bomo lahko igrale sproščeno in neobremenjeno, a bomo vseeno borbene in motivirane ter željne uspeha.«

Skupina II, 2. krog drugega dela, danes ob 15.30: Avstrija – Angola, ob 18. uri: Francija – Južna Koreja, ob 20.30: Norveška – Slovenija, 3. (zadnji) krog, nedelja ob 15.30: Angola – Južna Koreja, ob 18. uri: Slovenija – Avstrija, ob 20.30: Norveška – Francija, trenutni vrstni red: Norveška in Francija po 6, Slovenija 4, Avstrija 2, Južna Koreja in Angola po 0.

