Nespodoben začetek

Med prioritete, za katere skušajo poskrbeti brez odlašanja, so v vladi Roberta Goloba uvrstili rez v bolniška nadomestila. Varčevanje bodo občutili ljudje, ki se po 90 dneh še ne bo zmogli vrniti v službo. Med prebivalci, ki jih bo predpraznični interventni paket udaril po žepu, so bolniki z rakom in drugimi hudimi boleznimi. Skrbi, kako bodo med napornim zdravljenjem ali celo bojem za življenje plačali najemnino in položnice, bodo pri mnogih dobile nove razsežnosti.