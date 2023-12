Ameriška revija Variety je letos sredi oktobra objavila članek o tem, kako sta se srečala Ridley Scott in Fede Álvarez, režiser trilerja Ne dihaj! in rimejka kultnice Zlobni mrtveci (2013). Scott si je ogledal Álvarezov novi film, Osmi potnik: Romul (Alien: Romulus), ki izide prihodnje leto. Urugvajec za spletni portal ameriške revije pripoveduje, kako je želel, da bi Scott kot prvi videl njegov film. In nadaljuje, kako je bil živčen, ker je britanski filmar znan kot zelo zahteven gledalec. Da je imel veliko pripomb čez Villeneuvovo nadaljevanje Iztrebljevalca in da ga ni posebej prepričalo lanskoletno nadaljevanje Top Guna, saj da je izvirnik njegovega brata, Tonyja Scotta, vendarle boljši. Álvarez za konec pristavi, da je bil Scott navdušen nad filmom in da mu je eno uro razlagal, kaj vse se mu je zdelo fino in kako dobro je spisan dialog.

Ja, trženje naslednjega osmega potnika se je začelo, čeprav niti Disney niti 20th Century Studios zaenkrat nista povedala kaj dosti o samem filmu. Zaenkrat vemo, da bo sedmi film franšize časovno umeščen med prvi film, ki ga je leta 1979 posnel Ridley Scott, in drugi film, ki ga je leta leta 1986 režiral James Cameron. Medtem ko sta omenjena filma popisovala, kako se je s popolnim plenilcem borila Ellen Ripley v podobi ameriške igralke Sigourney Weaver, se zgodba novega filma vrti okoli mlajše zasedbe, ki bije bitko za življenje na oddaljenem planetu. Med doslej potrjenimi igralci prevladujejo mlada, relativno nepoznana imena. Med njimi Izstopa Cailee Spaeny, mlada ameriška igralka iz Missourija, ki smo jo na zadnjem Liffu videli v biografskem filmu Priscilla, v katerem je upodobila ženo kralja rokenrola Elvisa.

»Visoke pete in tupirano pričesko sem zamenjala za vesoljsko obleko. Rada delam različne stvari. Po svoji prvi vlogi v filmu Ognjeni obroč: Vstaja se vračam v svet velikih, visokoproračunskih projektov. Sama sicer obožujem akcijske, ZF-filme iz sedemdesetih in osemdesetih. Na snemanju sem se zelo zabavala, v čast mi je biti del te legendarne franšize,« je dejala Spaenyjeva, ki je razkrila, da je bila za kostumografijo oziroma praktične učinke zadolžena ekipa, ki je ustvarila ksenomorfe za Cameronov film v osemdesetih.

Snemanje sedmega filma, ki bo deloval kot samostojni film znotraj franšize, je bilo sicer zaključeno letos poleti. Sprva je bilo napovedano, da bo film izšel ekskluzivno na pretočni platformi Hulu, a je bil nedavno vendarle potrjen tudi kinoizid, in sicer sredi avgusta naslednje leto. Serija filmov, ki se je začela daljnega leta 1979, je bila v drugem tisočletju doslej podaljšana z dvema filmoma, ki sta se dogajala pred dogodki predhodnih filmov. Oba je režiral Ridley Scott, ki je tokrat le v vlogi producenta. Peti film, Prometej (2012), je ob proračunu 130 milijonov dolarjev prislužil dobrih 400 milijonov, Osmi potnik: Zaveza (2017) pa ob 100 milijonih proračuna slabe četrt milijona dolarjev. Nepisano pravilo je, da se film finančno pokrije, če zasluži dva in pol kratnik proračuna. Poleg nenavdušujočega finančnega izplena nadaljevanja niso navdušila niti kritikov, zaradi česar je sedmi film v obeh pogledih mini prelomnica za franšizo, znotraj katere se pripravlja tudi serija televizijske mreže FX.