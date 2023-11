Henry Kissinger je umrl na svojem domu v Connecticutu, vzrokov za smrt pa njegovo svetovalno podjetje Kissinger Associates Inc., ki je sicer sporočilo njegovo smrt, ni navedlo.

Vse od Johna F. Kennedyja je tako ali drugače svetoval vsem ameriškim predsednikom, le Joe Biden je bil izjema. Njegova aktivna vloga v ameriški politiki sega v 70. leta prejšnjega stoletja, ko je sredi hladne vojne veljal za enega izmed glavnih krojilcev ameriške zunanje politike. Med leti 1969 in 1975 bil svetovalec za državno varnost, vloga zunanjega ministra pa mu je pripadla med leti 1973 in 1977. Bil je zagovornik realpolitike, kjer je zasledovanje nacionalnih interesov postavljal nad človekove pravice. Močno je težil k svetovnemu ravnovesju moči, njegovo vodilo pa je bila tudi potreba po ohranjanju ameriškega vpliva.

Med njegovim vodenjem ameriške zunanje politike so ZDA otoplile odnose s Sovjetsko zvezo in vzpostavile diplomatske odnose s Kitajsko. Eni so ga zaradi tega kovali v zvezde, drugi pa spet kritizirali zaradi njegovega podpiranja avtokratskih in diktatorskih režimom, ki so bili antisovjetsko usmerjeni – predvsem v Latinski Ameriki. Odkrito je denimo podpiral strmoglavljenje čilenskega predsednika Salvadorja Allendeja in nato nov režim Augusta Pinocheta.

Najbolj kontroverzen v Vietnamu

Močno kontroverzna je njegova vloga v vietnamski vojni. Ko je takratni predsednik Richard Nixon obljubil, da bo po zmagi na predsedniških volitvah leta 1968 končal vietnamsko vojno, je Kissingerja pripeljal v Belo hišo kot svetovalca za nacionalno varnost. Nixon tajnega načrta za zmago v vojni ni imel. Po doseženem pariškem mirovnem sporazumu leta 1973, ki je predstavljal predvsem način, kako se lahko Američani umaknejo iz vietnamskega bojišča, je Južni Vietnam dve leti pozneje prevzel komunistični sever. Američani, ki so še v letih poprej množično bombardirali Severni Vietnam, niso več posegli v Vietnamu.

Leta 1973 je skupaj s severnovietnamskim pogajalcem Lejem Ducom Thojem dobil Nobelovo nagrado za mir za tajna pogajanja, ki so končala vojno v Vietnamu in slednjič pripeljala do pariškega mirovnega sporazuma. Dva od petih članov norveškega Nobelovega komiteja, ki podeljuje nagrade, sta odstopila zaradi nestrinjanja s podelitvijo nagrade Kissingerju. Le Du Tho je sicer prejem Nobelove nagrade za mir zavrnil.

Še enega od svojih pečatov je Kissinger pustil na Bližnjem vzhodu, kjer se je pogajal o končanju jomkipurske vojne leta 1973. Zaradi njegovih večkratnih potovanj med Izraelom, Egiptom in Sirijo se je oblikoval izraz »letalske (shuttle) diplomacije«.

Njegova moč v zunanji politiki se je zmanjšala po odstopu Nixona zaradi afere Watergate. Pod Nixonovim naslednikom Geraldom Fordom je nadaljeval z vodenjem zunanjega ministrstva. V tem obdobju izstopa predvsem Fordovo srečanje s sovjetskim voditeljem Leonidom Brežnjevim, ko sta se ZDA in Sovjetska zveza dogovorili o osnovnem okviru pakta o strateškem orožju. Sporazum je bil zaključek Kissingerjevih pionirskih prizadevanj za razdruževanje, ki so privedla do zmanjšanja napetosti med ZDA in Sovjetsko zvezo. Njegov čas v ameriški administraciji se je iztekel potem, ko je demokrat Jimmy Carter postal predsednik.

Nazadnje na obisku na Kitajskem

Eden najbolj prepoznavnih ameriških diplomatov, ki je ostal aktiven tudi še v svoji visoki starosti s pisanjem knjig, nastopi na konferencah in komentiranjem aktualnih političnih zadev, se je rodil 27. maja 1923 v Furthu v Nemčiji. Njegova judovska družina je pred nacisti pobegnila v ZDA leta 1938, med drugo svetovno vojno pa se je v Evropo spet vrnil kot ameriški vojak. Po opravljenem doktoratu je bil skoraj dve desetletji zaposlen Harvardu. Večino tega časa je Kissinger deloval kot svetovalec vladnih agencij.

Iz sveta v ZDA prihajajo številne sožalje. Med državami in državniki, ki pošiljajo sožalne brzojavke, je tudi Kitajska. Kissinger je bil »dragi stari prijatelj« kitajskega ljudstva in vedno se ga bomo dobro spominjali zaradi njegove iskrene predanosti kitajsko-ameriškim odnosom, je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin. Nazadnje se je Kissinger na Kitajskem mudil letošnjega julija, ko se je srečal tudi s predsednikom Xi Jinpingom.

Preberite še:

Umrl je ameriški državnik Henry Kissinger