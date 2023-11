Tožilka je do zdaj v več postopkih znašla zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Prvič so jo vinjeno za volanom zalotili leta 2019 v Murski Soboti, ko naj bi ji alkotest pokazal več kot dva promila alkohola, oziroma štirikrat več od dovoljenega. Leta 2021 naj bi tožilka pod vplivom alkohola povzročila prometno nesrečo in pri tem tudi zapustila kraj nesreče. Znova so jo ustavili decembra 2022, ko naj bi se vračala z obravnave v Gornji Radgoni. Rezultat alkotesta naj bi bil nad dovoljeno mejo.

Konec februarja 2021 naj bi po pisanju medijev tožilko zaradi domnevne opitosti poslali domov iz službe. Vodja soboškega tožilstva Drago Farič je takrat za Slovenske novice potrdil, da je tožilka »v službi kršila delovne obveznosti s tem, da je ravnala v nasprotju s predpisi o varstvu in zdravju pri delu« ter da je bil tožilki odrejen preizkus alkoholiziranosti na delovnem mestu. Decembra 2020 naj bi se tožilka tudi nedostojno vedla do sodelavcev.

Zaradi omenjenih kršitev so predstojniki soboškega tožilstva zoper tožilko predlagali več disciplinskih postopkov. Kot je navedel predsednik disciplinskega sodišča I. stopnje, višji državni tožilec Darko Simonič, je disciplinski postopek zaradi vožnje pod vplivom alkohola leta 2019 pravnomočno končan. Tožilki je bil izrečen pisni opomin. Za ostale kršitve pa so bili postopki združeni v enoten postopek, ki še poteka. Podrobnosti sicer na tožilstvu ne razkrivajo, saj da so disciplinski postopki tajni.

