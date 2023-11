V petek je namreč po televiziji sporočil, da je omenjenemu kmetu »pro bono« ponudil pravno pomoč in svetovanje. Kar po drugi strani sicer ni nenavadno, ker se Matoz pogosto pojavi tam, kjer so problem živali; ne pozabimo, da je zastopal tudi nesrečnega občana Megliča, ki so ga obgrizli razvpiti bulmastifi z ljubljanske Oražmove ulice.

Če odmislimo morebitne zabavne dodatke v tej zgodbi, kot je ta, da se utegne vedno skrbno urejeni Matoz na zahtevo kakšne sitne sodnice v pravnem postopku pojaviti na ogledu blatnega terena, opremljen s slavno, več tisoč evrov vredno Vuittonovo torbico, ima ta nanizanka z vstopom Matoza naslednjo ključno dimenzijo: kjer koli se zadnje čase pojavi Matoz kot odvetnik, posebej če deluje pro bono, zadeva namreč dobi neverjetne politične pospeške. Lahko bi rekli: štala bo! A ne, Janez?