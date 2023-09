Vsi bodo nekoč padli

Svetovni rekord bo padel. In o tem ne gre dvomiti, ker je Boris kot pravi moški v pravi kondiciji. To je bila zadnja napoved pred neverjetnim dosežkom, ki ga je sproducirala naša televizija. To ni bila nacionalka, temveč Nova24TV . Zaščitni znak te televizije, izjemni voditelj Boris Tomašič , je več kot 73 ur skupaj vodil talk show. Veselje v studiu je bilo nepopisno. Objemali so pravega moškega, ki je Slovenijo postavil na medijski zemljevid, prejel plaketo in bo zapisan v eni od edicij Guinnessovih knjig rekordov.