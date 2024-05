»V harkivski regiji naše sile uničujejo okupatorja in rezultati so otipljivi,« je dejal Zelenski v večernem nagovoru in izpostavil, da položaj na vzhodni fronti v okolici mest Pokrovsk, Kramatorsk in Kurakove ostaja izjemno zahteven, saj se, kot je dejal, večina spopadov odvija tam.

Tudi tiskovni predstavnik ukrajinske vojske Nazar Vološin je podal podobno oceno. Dejal je, da so položaj na harkivski fronti uspeli stabilizirati, čeprav ostaja zahteven in se hitro spreminja. Prav tako po njegovih besedah ostaja zahteven položaj na vzhodni fronti v regiji Doneck.

Zelenski je že prejšnji teden zagotavljal, da so ukrajinske sile harkivsko fronto uspele delno stabilizirati in da so hkrati izvedli napade na rusko ozemlje in energetsko infrastrukturo, kar so potrdile tudi ruske oblasti. Ukrajina je od začetka zadnje ruske invazije v ukrajinsko severovzhodno regijo premestila številne svoje vojake in orožje. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa pri tem izgublja ozemlja na nekaterih drugih delih fronte, tudi na območjih, ki jih je lani s protiofenzivo pridobila nazaj.