Pri pripravi testenin iz enega lonca si zapomnite naslednje:

Uporabite lahko katere koli testenine, poigrajte se z oblikami in okusi. Le prilagodite potek čas kuhanja.

Ker testenine vsebujejo škrob, tega med kuhanjem spuščajo v omako, zato ob koncu kuhanja omake ne bo treba zalivati (in jo s tem delati kremasto) s prihranjeno vodo od odcejanja testenin.

Uporabite lahko katere koli sestavine za omako – pazite le na to, koliko časa se kuhajo – če se kuhajo dlje od testenin, jih raje skuhajte/popecite na začetku ali pa uporabite katere druge. Pazite tudi na sestavine, ki se kuhajo manj časa. Te popecite na začetku ali pa dodajte v omako proti koncu kuhanja.

Osnovno razmerje tekočine in testenin je naslednje: za vsakih 100 g testenin potrebujete približno 3,5 dcl vode – če so testenine večje ali pa če se kuhajo dlje (zaradi moke, oblike …), bo morda proti koncu kuhanja potrebno dodati še nekaj vode, zato kuhanje nadzorujte.

Še nekaj trikov za pripravo makaronov iz enega lonca s papriko in gobami:

Uporabite lahko le eno barvo paprike ali pa se poigrajte z različnimi barvami.

Namesto rjave lahko uporabite rdečo ali rjavo čebulo.

Čilijevi kosmiči so neobvezni.

Uporabite lahko sveže ali zamrznjene gobe.

Namesto rdečega lahko uporabite tudi belo vino, če ga ju nimate, pa dodajte le več vode.

Namesto češnjevih paradižnikov lahko za nekaj svežine dodate majhno žličko balzamičnega kisa ali pa nekaj kapljic limoninega soka.

Uporabite katere koli makarone ali špagete, pozor le na dolžino kuhanja in količino vode – to lahko med kuhanjem vedno dodate.

Pravilo kuhanja testenin v enem loncu: za 100 g testenin potrebujete približno 3,5 dcl tekočine.

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave.

Pa še nekaj idej za jedi s testeninami:

SESTAVINE (za 2 osebi)

1 žlica (olivnega) olja

1/2 rdeče paprike (ali katere koli druge barve)

1/2 čebule

120 g gob

2 stroka česna

1 žlica sušenih gob (neobvezno)

1/2 žličke sušenega česna

1/2 žličke sušene čebule

1/2 žličke suhega timijana

1 ščepec čilijevih kosmičev (neobvezno)

0,2 dl rdečega vina

160 g makaronov

1,5 dcl paradižnikove kaše

6,5 dcl jušne osnove

1 pest češnjevih paradižnikov

50 g špinače

sol

poper

parmezan ob postrežbi

PRIPRAVA

Paprike narežite na kocke, sesekljajte pa tudi čebulo in česen. Češnjeve paradižnike narežite na polovičke ali četrtine. Špinačo po želji tudi sesekljajte. Suhe gobe namočite v vroči vodi.

V večji kozici segrejte malo olja in na segretem popecite paprike, čebulo in gobe. Kuhajte toliko časa, da se voda od gob pokuha, zelenjava pa se popeče – trajalo bo dobrih 5 minut, vmes parkrat premešajte.

K popečeni zelenjavi dajte namočene suhe gobe, sesekljan svež česen, sušen česen in čebulo, timijan, vino in po želji še čilijeve kosmiče. Premešajte in kuhajte še minuto ali dve, da česen zadiši, vino se pa pokuha.

Dodajte še makarone, paradižnikovo kašo in jušno osnovo, premešajte in kuhajte minuto ali dve več od navodil za pripravo na embalaži makaronov. Vsekakor nadzorujte kuhanje in poskrbite, da je dovolj tekočine, sicer pa dodajte še malo vode. Makarone poskusite in poskrbite, da so kuhani.

H kuhanim makaronom dodajte še češenjeve paradižnike in špinačo in nežno premešajte. Poskusite omako in po potrebi še dosolite in popoprajte.

Makarone servirajte, po želji potresite še z nekaj sveže naribanega parmezana in takoj postrezite.