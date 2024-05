Na policiji so potrdili, da so na Mangartu včeraj našli truplo od ponedeljska pogrešanega 53-letnega Avstrijca. Okoli pol druge ure popoldan so na snežišču v vpadnici pod vstopom v slovensko planinsko smer na nadmorski višini okoli 2.150 metrov (pod zahodno mangartsko steno) našli moškega, ki ni kazal znakov življenja. Opazili so ga tako iz policijskega helikopterja kot tudi s tal, kjer so bili bovški gorski reševalci. S policije so sporočili še, da so bile na telesu vidne večje poškodbe, tu8jo krivdo pa so izključili. Do nesreče je po prvih podatkih prišlo zaradi zdrsa, snežišče je namreč na tem območju pod snežno povrhnjico poledenelo.

Megla in dež

Da je moški pogrešan, so policijo obvestili včeraj okoli desete ure zjutraj. Nazadnje so ga videli v ponedeljek dopoldan, ko se je z avtom znamke VW Sharan odpeljal po turistični cesti Strmec – Mangartsko sedlo. Bovški policisti so se takoj odpravili na teren, pred zadnjim tunelom pred Mangartskim sedlom so našli njegov avto. Njim in gorskim policistom se je pri iskalni akciji pridružilo še osem reševalcev GRS Bovec. Razmere so bile zaradi dežja, megle in slabe vidljivosti izjemno zahtevne oziroma neugodne. Iskali so ga tudi s policijskim helikopterjem.