Norveški premier Jonas Gahr Store je na novinarski konferenci ob naznanitvi odločitve vlade pojasnil, da je vojna v Gazi pokazala, da mora doseganje miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu temeljiti na rešitvi palestinskega vprašanja. Cilj tega priznanja je palestinska država, ki bo »politično kohezivna«, je dejal in druge države pozval, naj jim sledijo, poroča britanski BBC.

Store je prepričan, da je rešitev dveh držav v interesu Izraela, ki to sicer zavrača.

Irski mediji so sprva pisali, da bodo voditelji treh držav danes zjutraj priznali Palestino in s tem uresničili dane obljube.

Izrael je zaradi napovedanega priznanja Palestine svoja veleposlanika na Norveškem in Irskem danes poklical v domovino na pogovore, je po poročanju AFP sporočil izraelski zunanji minister Izrael Kac.

»Irski in Norveški danes pošiljam ostro sporočilo: Izrael tega ne bo molče gledal. Pravkar sem odredil vrnitev izraelskih veleposlanikov iz Dublina in Osla v Izrael na nadaljnja posvetovanja v Jeruzalem,« je dejal Kac.

Kdaj bo napoved izpolnila Slovenija?

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so marca v skupni izjavi izrazil pripravljenost priznati Palestino, »ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne«. Slovenska vlada je pred dvema tednoma začela postopek priznanja, ki ga želi zaključiti najpozneje do 13. junija. Premier Robert Golob je dopustil možnost, da bi postopek zaključili hitreje. Po potezi ostalih članic skupine čakamo odziv zunanje ministrice Tanje Fajon.

Nove pobude priznanja neodvisne Palestine po svetu dobivajo zagon v luči izraelske ofenzive v Gazi, kjer je bilo v skoraj osmih mesecih napadov ubitih več kot 35.000 Palestincev, izraelska vojska pa krepi aktivnosti tudi na zasedenem Zahodnem bregu.