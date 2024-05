Popoldansko deževje so na jugovzhodnem delu države spremljale nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so močni sunki vetra z nalivi največ nevšečnosti povzročili na območju Krškega, kjer je veter podrl več dreves in odkrival strehe. V naselju Zdole nad Krškim je bilo poškodovanih in razkritih več hiš in objektov. Gasilci so drevesa in veje razžagali, poškodovano kritino na stanovanjskih hišah in gospodarskih objektih so odstranili in strehe prekrili z nadomestno kritino. Kot so sporočili iz Poklicne gasilske enote Krško, je na intervenciji sodelovalo 19 prostovoljnih gasilcev in trije poklicni gasilci PGE Krško.

Na upravi za zaščito in reševanje so skupaj zabeležili 31 dogodkov, poleg Krškega oziroma Brežic še na območju regijskih centrov Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ptuj. Kot so sporočili, je na terenu posredovalo 18 gasilskih enot, od tega tri poklicne. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov, črpali meteorno vodo ter prekrivali odkrita ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov.

Neurje, ki je prešlo Slovenijo, je pustošilo tudi v Avstriji. V Gradcu je nastal celo manjši tornado, ki je več sekund po mestu. Tamkajšnji gasilci so objavili, da je zaradi neurja podrtih več dreves, vendar pa večja škoda na srečo ni nastala.

Vremenska napoved

Po napovedih metereologov se bodo tudi danes pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v popoldanskem času, vendar posebnega opozorila za danes niso izdali. Večji del dneva bo povsod po državi spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija..

Jutri dopoldne bo delno jasno, ponekod po nižinah bo možna megla. Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.

Nekoliko več sonca se nam obeta v petek in soboto, a se bodo popoldne lahko v notranjosti države pojavljale plohe in nevihte.