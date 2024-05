Ljubljanski župan Zoran Janković je v prvem odzivu ocenil, da za zdaj ne vidi potrebe, da bi omejitev v Ljubljani omilili. Blejski župan Anton Mežan pa je že obljubil, da bodo v njihovi občini ohranili dosedanjih 150 dni kratkoročnega oddajanja na leto in ne bodo sledili predlagani omejitvi 30 dni. S predlogom zakona o gostinstvu so na Bledu vseeno zadovoljni, predvsem zato, ker bodo občinski inšpektorji lahko preverjali, ali sobodajalci spoštujejo pravila in zakone, ter ukrepali. »Že po trenutno veljavnih aktih se v občini Bled namreč lahko oddaja največ polovica površine objektov, ki so registrirani kot stanovanjski – čeprav beležimo kršitve, pa občina nima pristojnosti in vzvodov, da bi takšno ravnanje lahko preprečila,« pravijo. Sobodajalstvo v občini Bled predstavlja približno tretjino vseh nastanitvenih obratov. Zaradi večanja števila namestitev, ki se oddajajo izključno kratkoročno, že dlje časa zaznavajo primanjkovanje stanovanj za dolgoročni najem ali nepremičnin za nakup po dostopnih cenah, ki bi jih potrebovale mlade družine, sezonski delavci in študentje.

Tudi za piranskega župana Andreja Koreniko je predlagana omejitev na 30 dni preostra in nesorazmerna. Kaj bodo v občini naredili, pa še niso odločili. »Nujno je najti uravnoteženo rešitev, ki bo v korist tako lokalni skupnosti kot najemodajalcem, ki imajo pomembno vlogo v našem turističnem sektorju. Predlagane spremembe vidimo kot korak v pravo smer, vendar mora zakonodaja skrbno upoštevati tudi interese sobodajalcev in preprečiti negativne posledice za to dejavnost,« poudarja župan. Skupno število aktivnih in neaktivnih sobodajalcev je v letu 2023 znašalo 1030, brez hotelirjev in kampov. »V letu 2023 smo opazili zanimive trende v strukturi nastanitvenih obratov v naši občini. Posebej je izstopalo povečanje števila apartmajev, in sicer za 16 odstotkov, ter turističnih sob v stanovanjskih hišah, in sicer za 10 odstotkov v primerjavi z letom 2019. Na drugi strani se je število hotelskih kapacitet zmanjšalo za približno 4 odstotke. Omeniti velja tudi izjemno rast drugih oblik bivanja na prostem, in sicer za kar 1000 odstotkov,« so našteli v Piranu.

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan pozdravlja predlagan ukrep omejitve kratkoročnega oddajanja. V občini se soočajo s pomanjkanjem stanovanj ter izseljevanjem prebivalk in prebivalcev iz mestnega jedra, poudarja. »Kot razumemo, predlog zakona občinam nalaga veliko odgovornost in možnost oblikovanja te stanovanjske politike, kar nas veseli. Želimo si namreč ustaviti trend spreminjanja stanovanj v starem mestnem jedru v turistične apartmaje,« je povedal. V občini so, denimo, pred nekaj leti na 63 ulicah in trgih v starem mestnem jedru z odlokom že prepovedali spreminjanje pritličij in kleti v stanovanja ali turistične apartmaje. Ugotavljali so, da to kazi podobo zgodovinskega mestnega jedra. Po Ajpesovem registru nastanitvenih obratov je bilo aprila v koprski občini vpisanih skupno 993 sobodajalcev, od tega je bila pred glavno sezono aktivna polovica.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika

Kar 33 buč za en sam liter olja

Še več zanimivih člankov – denimo o tem, kako smo obiskali Tovarno olja Gea, ki nam je ob svoji 120-letnici razkrila nekatere skrivnosti proizvodnje, kaj o prenovljenem mariborskem Lentu menijo obiskovalci in najemniki lokalov, zakaj je treba biti na soncu previdni in zakaj so redni dermatološki pregledi nujni, na kakšen odziv je med nastopi na Balkanu naletela vokalna skupina Perpetuum Jazzile, kakšna usoda čaka naše najvišje ležeče smučišče Kanin ... – pa v tokratni tiskani izdaji Nedeljskega dnevnika pri vašem prodajalcu časopisov ali na mobilni aplikaciji Nedeljski dnevnik.