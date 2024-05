Policija v Tuzli še vedno preiskuje domnevni trojni umor in samomor v Tuzli. Najprej so v nedeljo zvečer na zelenici pred blokom v naselju Stupine našli truplo medicinskega tehnika (gre za neuradne informacije lokalnih medijev), ki se je z družino tja le nekaj dni prej preselil iz Nemčije.

Morilsko orožje - sekira?

Med preiskavo njegove smrti je policija obiskala njegovo stanovanje, v njem pa naletela na grozljiv prizor – pobito družino. Tam so bila trupla njegove 34-letne žene ter dveh otrok, starih dve in devet let. Policija sumi, da jih je ubil mož oziroma oče, preden je skočil s 14. nadstropja bloka. Po neuradnih informacijah naj bi jim sodil s sekiro.

Ogled kraja trojnega umora je trajal ves dan. Po navedbah Admirja Arnautovića, predstavnika tožilstva iz Tuzle, bo natančen vzrok in način smrti ubitih pokazala obdukcija. Kakšen je motiv za trojni umor in samomor, še ni jasno. Morda se bo policija do njega dokopala v preiskavi, ki še poteka.

Mama skušala zaščititi otroka

Nekaj dodatnih (neuradnih) informacij so mediji vendarle objavili, pišejo, da gre za še en femicid v BiH.

Po poročanju časnika Avaz je moški sekiro kupil le nekaj dni pred krvavim zločinom. Stanovanje naj bi bilo povsem uničeno, ogled kraja dogodka pa naj bi razkril še, da je 34-letnica skušala rešiti otroka, a ji to ni uspelo.

Preden je moški skočil v smrt, naj bi na vratih stanovanja pustil listek z nekaj imeni, policija pa zdaj preiskuje, kdo so in zakaj jih je tako izpostavil.

Med njimi naj bi bili tudi sorodniki, ki so mu pomagali pri zaposlitvi v Nemčiji. Pred tem je moški delal na UKC v Tuzli, kjer je bila kot medicinska sestra zaposlena tudi njegova soproga.

V zapisih na družbenih omrežjih so se od nje že poslovili nekdanji sodelavci, pa tudi nekaj njenih pacientov. 34-letno Amelo so opisali kot izjemno priljubljeno, prijazno, pošteno, delovno in zanesljivo.

Preberite še: »Epidemija femcida«: Na Hrvaškem letos že štirje brutalni umori žensk