V sredo okoli 18. ure je nad Portorožem in okolico nastala močnejša nevihtna celica. Na letališču Portorož so v dveh urah namerili 61 milimetrov padavin. V ponedeljek in sredo skupaj je padlo 200 milimetrov dežja, torej še enkrat več od dolgoletnega mesečnega povprečja za avgust, ki je 100 milimetrov.

Kot so danes sporočili iz centra za obveščanje, je zaradi močnih nalivov meteorna voda zalila več objektov, cest in dvorišč ter dodobra namočila zemljino, zaradi česar se je sprožilo 17 zemeljskih plazov. Regijski center za obveščanje Koper je do sedaj zabeležil 47 dogodkov.

Meteorna voda je med drugim zalila prostore otroškega vrtca Morje v Luciji. Ta leži blizu potoka Fazan, ki je prestopil bregove. Kot je za STA pojasnil ravnatelj Uroš Savec, je bilo okoli vrtca bistveno več vode, segala je do kolen, znotraj pa je je bila visoka približno tri centimetre. Vse se je zgodilo zelo hitro, voda je pritekla pol ure po začetku naliva, pol ure zatem pa je začela odtekati.

»Na srečo so bile notri čistilke, ki so me obvestile, tako da sem poklical še ostale delavce,« je dejal ravnatelj. Na pomoč je prišlo tudi nekaj prostovoljcev, tako da so vodo sproti odstranjevali. Tudi javno podjetje Okolje Piran je delavce prednostno napotilo v vrtec. »Z dobro organizacijo smo uspeli približno v roku dveh ur dati to vodo ven, vse razkužiti, prečistiti in nekako sanirati,« je še pojasnil. Poklicali so tudi električarje, ki so preverili varnost napeljav. Ker je bilo vse v redu, so danes lahko normalno organizirali varstvo otrok, je sklenil Savec.

Poleg tega je zalilo tudi trgovino Lidl v Luciji ter garažno hišo v Portorožu. Črpanje vode iz slednje še vedno poteka. Voda je povzročila kar nekaj nevšečnosti tudi v strunjanski dolini. Cesta Valeta-Strunjan je bila zaradi odstranjevanja zemeljskega plazu nekaj časa zaprta.

Voda je po podatkih centra za obveščanje nekaj objektov zalila tudi v občini Izola, kjer je prišlo tudi do zdrsov oziroma podorov zemljine.

Aktiviranih je bilo pet prostovoljnih gasilskih enot, Gasilska brigada Koper, delavci cestnega podjetja in Okolja Piran ter pripadniki civilne zaščite in Elektra Primorske. Gasilci so imeli največ dela s črpanjem meteorne vode iz objektov, nameščanjem protipoplavnih vreč in sanacijo zemeljskih plazov, so pojasnili.

Občino Piran je prizadelo že ponedeljkovo neurje. V višje ležečih krajih je težave povzročal veter, v vasi Padna je odkril 14 streh, voda pa je takrat poplavila predvsem dolino Dragonje.