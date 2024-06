Letošnja zmagovalka SDS je slavila tudi na prejšnjih volitvah, ko je s 26,25 odstotka glasov dobila tri sedeže v Evropskem parlamentu; letos so jim volilci namenili 30,65 odstotka in štiri sedeže. Po dva sedeža sta leta 2019 dobili stranki SD z 18,66 odstotka (letos 7,72) in LMŠ s 15,44 odstotka (letos je ni več, Gibanje Svoboda je zbralo 22,15 odstotka glasov). NSi je osvojila zadnji sedež z 11,12 odstotka – zadnjeuvrščena v parlament je tudi letos s 7,66 odstotka glasov.

Kdo ostaja v Bruslju in kdo odhaja

Volilci so z liste SDS v Evropski parlament v prejšnjem mandatu poslali – tako kot letos – Romano Tomc in Milana Zvera. Kot tretji kandidat s skupne liste SDS in SLS je bil izvoljen Franc Bogovič. Na listi tedanje LMŠ sta bila izvoljena Irena Joveva (tudi letos kot nosilka liste Gibanja Svoboda) in Klemen Grošelj (letos po sporu z Robertom Golobom neuspešen na listi Zelenih), pri SD pa Tanja Fajon in Milan Brglez. Letos so volilci z liste SD v Bruselj poslali le Matjaža Nemca, ki je sicer prevzel del prejšnjega mandata od Fajonove. Na listi Nove Slovenije je bila Ljudmila Novak leta 2019 še tretjič izvoljena v parlament, letos je kandidirala z devetega mesta in se od Bruslja v tej vlogi poslavlja, prihaja pa predsednik stranke Matej Tonin.

Primerjava po preferenčnih glasovih

Tanja Fajon je bila zmagovalka prejšnjih volitev po številu preferenčnih glasov: zbrala jih je 54.651 ali dobrih 60 odstotkov vseh, oddanih za SD.

Letošnja zmagovalka po tem merilu je Romana Tomc, ki jih je zbrala 73.359 ali slabih 36 odstotkov vseh, namenjenih SDS. Tomc jih je leta 2019 zbrala precej manj, 40.668 ali slabo tretjino.

Tako kot pred petimi leti je po številu preferenčnih glasov na drugem mestu tudi letos Irena Joveva: leta 2019 jih je zbrala 42.190 ali 56,68 odstotka tistih, namenjenih LMŠ, letos pa kar 70.702, vendar nižji odstotek (47,80).

Preferenčni glas za MIlana Zvera je letos oddalo precej manj volilcev kot leta 2019: 15.743 (2024) proti 26.674 (2019).

Matjaž Nemec je pred petimi leti zbral le 5.636 preferenčnih glasov, letos je število kot nosilec liste popeteril (25.456).

Letos smo imeli na izbiro tri stranke manj

Na evropskih volitvah 2019 se je za sedež v Bruslju potegovalo 14 strank. Tudi take, ki se jih danes (kot morda LMŠ) komaj še spomnimo: Stranka Alenke Bratušek, SNS, DOM – domovinska liga, Povežimo se, SMC, Gibanje zedinjena Slovenija in Dobra država. Smo pa letos lahko izbirali med novinci: Gibanje Svoboda, Vesna, Resnica, Nič od tega.

Od vstopa v EU prvič presegli 29 odstotno udeležbo

Leta 2019 je volišča obiskalo 492.618 volilnih upravičencev ali dobrih 28 odstotkov vseh. Na letošnjih je glasovalo 698.466 volivcev, s čimer smo dosegli nov rekord: 41,35 odstotno udeležbo.