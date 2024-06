Nekaj minut pred šesto uro v soboto zvečer je bilo v Dobrovi nad Strunjanom – milo rečeno – pestro. Začelo se je tako, da je 57-letni moški z avtom prehitel drugega, močno zavrl in izstopil iz vozila. V drugem je bila sopotnica njegova pet let mlajša nekdanja partnerica, ki jo je skušal zvleči iz avta. »To mu ni uspelo, saj ji je uspelo iz avta zbežati,« so dogodek opisali v koprski policijski upravi. Moškega to ni vrglo s tira, sedel je nazaj v svoj avto in zapeljal vzvratno v drugo vozilo, ki ga je vozil 44-letni sorodnik njegove bivše partnerice. Zaletel se je vanj in ga nazaj potiskal kakih 30 metrov. A tudi na tej točki še ni odnehal. 57-letnik je namreč potem skušal še povoziti 44-letnika, ki je stal ob cesti, a je temu uspelo še pravi čas odskočiti. Manj sreče je imela kolesarka, ki je v tistem po naključju pripeljala mimo, saj je trčil vanjo. 44-letnica se je pri padcu po cesti lažje poškodovala. Nasilnež je nato s kraja odpeljal, naslednji dan pa se sam predal policiji. Vzeli so mu prostost in ga pridržali. Osumljenca bodo privedli pred preiskovalnega sodnika v Kopru in sicer zaradi suma poskusa uboja, nasilništva, grožnje, poškodovanja tuje stvari in nevarne vožnje v cestnem prometu. Za številna kazniva dejanja mu grozi dolgoletna zaporna kazen.

Zabodel ga je v hrbet

Le nekaj minut prej pa so policisti v Sežani obravnavali še en poskus uboja. V množičnem pretepu dveh skupin Makedoncev je bil namreč en moški hudo, trije pa lažje poškodovani. Pretepalo se jih je osem, motiv je bil denar oziroma v policijskem žargonu - dolžniško razmerje. Policija je ugotovila, da je 53-letnik med prepirom z nožem v hrbet zabodel 42-letnika, ki so ga reševalci odpeljali v izolsko bolnišnico. »Drugi osumljenec, 49-letni moški pa je z avtom skušal povoziti skupino oseb, ki so prav tako sodelovale v pretepu,« so zapisali na koprski policijski upravi. Petim osebam so na kraju odvzeli prostost, dva osumljenca (53 in 49 let stara državljana Severne Makedonije) sta še vedno v policijskem pridržanju, ostale tri so po zaključenih postopkih na policiji izpustili. Dvojico bodo zaradi suma poskusa uboja privedli pred preiskovalnega sodnika v Kopru, grozi jima več let zapora.