Nedeljski prinesel zvezke za šolarje v Črni

Da bi vsaj nekoliko olajšali in polepšali začetek šolskega leta šolarjem v Črni na Koroškem, kjer so posledice nedavnih poplav res katastrofalne, je Nedeljski dnevnik v sodelovanju z DZS Znanje uresničuje sanje na OŠ Črna na Koroškem pripeljal šolske potrebščine – od zvezkov, peresnic, svinčnikov, barvic in vsega drugega, kar bodo otroci v tem šolskem letu še kako potrebovali.