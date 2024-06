»Botanični vrt je najstarejša neprekinjeno delujoča znanstvena ustanova na Slovenskem. Ustanovljen je bil leta 1810 v času evropskega razsvetljenstva, dejanje, ki bi bilo uperjeno v njegovo krnitev, bi torej upravičeno označili za protirazsvetljensko,« so zapisali na SAZU.

Odločevalce pozivajo, da pri morebitni širitvi dolenjske železnice najdejo rešitev, ki v nobenem pogledu ne bo škodovala botaničnemu vrtu. Prepričani so, da bodo izbrali »civilizacijsko rešitev, ki bo zagotavljala, da bomo lahko ta pomemben del naše znanstvene in kulturne dediščine z dvignjeno glavo predali naslednji generaciji v splošno dobro in nadaljnji razvoj«.

Kot smo poročali širitvi železniške proge nasprotujejo tudi s peticijo. Do začetka meseca so zbrali nekaj več kot 6100 podpisov prek spleta in 1500 podpisov v fizični obliki.

Na direkciji za infrastrukturo so konec aprila povedali, da je projekt gradnje dodatnega tira v fazi načrtovanja optimizacij proge in spremljajočih ureditev ter usklajevanja z nosilci urejanja prostora. Sledila bo izdelava strokovnih podlag in okoljskega poročila za študijo variant oz. predinvesticijsko zasnovo, nato pa izdelava podrobnejših rešitev in okoljskega poročila za fazo državnega prostorskega načrta.