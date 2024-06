Slovenski državljani so izvolili devet poslancev, ki bodo v naslednjem petletnem mandatu Slovenijo predstavljali v evropskem parlamentu.

Slovenski poslanci v novem sklicu Evropskega parlamenta:

SDS

Romana Tomc

Vinko Gorenak je pred leti za Radio Slovenija o Romani Tomc dejal, da ni nikoli stopala v prvo vrsto na lastno željo, ampak da jo je vedno prepoznalo okolje. Kot nosilka liste SDS se je včeraj še tretjič zavihtela v evropski parlament. Je rojena Ljubljančanka in političarka z bogatimi izkušnjami. V evropskem parlamentu je bila doslej članica Evropske ljudske stranke, ki ji pripada njena stranka. Pred politično kariero je več let delovala na področju gospodarstva in financ, posebno blizu ji še danes ostaja področje davkov. Svojo poklicno pot je začela v davčni upravi, kjer je bila med drugim vodja oddelka za odmero dohodnine.

Milan Zver

Milan Zver ima za sabo že tri mandate v evropskem parlamentu. Leta 1987 je diplomiral na fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo na ljubljanski univerzi, smer politične vede in novinarstvo. Leta 1998 je doktoriral, leto pozneje pa postal visokošolski učitelj smeri družboslovje, je tudi avtor številnih knjig. Na poti do evropskega poslanca je bil ljubljanski mestni svetnik, sekretar mestnega sveta Ljubljane in minister za šolstvo. Leta 2012 je s podporo koalicijskih strank SDS in Nove Slovenije kandidiral na predsedniških volitvah, kjer se ni uvrstil v drugi krog. Priči na njegovi poroki sta bila predsednik SDS Janez Janša in Urška Bačovnik Janša.

Branko Grims

Branko Grims je diplomirani inženir geologije in magister politoloških znanosti. Kot ustanovni član in poslanec SDS je bil član prve demokratično izvoljene skupščine Republike Slovenije. Med letoma 1997 do 2002 je bil tudi član državnega sveta. Leta 2004 je prvič vstopil v državni zbor, odtlej pa še ni zapustil poslanskih klopi. 61-letnik iz Kranja je znan po svojem hujskaštvu in problematičnih izjavah; recimo, da se Zemlja ne segreva. Februarja letos je predstavil novo knjigo z naslovom Zmaga dobrega – vodnik za boj proti kulturnemu marksizmu, v katerih se je znesel nad, kakor jim pravi, »ideologijami LGBT+, Eko in Multikulti«.

Zala Tomašič

Najmlajša slovenska evropska poslanka v naslednjem sklicu bo 28-letna Zala Tomašič iz Škofje Loke. Na King's College v Londonu je magistrirala iz mednarodnih odnosov. Leta 2022 se je zaposlila v državnem zboru, kjer dela v poslanski skupini SDS. V začetku leta 2023 je postala tudi mednarodna sekretarka Slovenske demokratske mladine in začela voditi pogovorno oddajo Signal na Nova24TV. Zelo je prisotna tudi na družbenih omrežjih. Tudi ona je gradila na anti-LGBT retoriki. V boj za poslanski sedež se je podala z zadnjega mesta liste SDS. Njen oče je Boris Tomašič, direktor medijske hiše Nova24TV.

Gibanje Svoboda

Irena Joveva

V Ljubljani živeča Jeseničanka je drugi mandat v Bruslju osvojila kot nosilka liste Gibanja Svoboda. Petintridesetletna diplomantka mednarodnih odnosov je bila novinarka, preden je izbrala politiko. Kot novinarka je delovala v notranjepolitičnem uredništvu Slovenske tiskovne agencije in v oddaji 24UR na POP TV. Leta 2014 je prejela nagrado Društva novinarjev Slovenije čuvaj/watchdog za debitantko leta. V politiko je vstopila leta 2019, ko so ji v LMŠ ponudili mesto nosilke liste za evropske volitve. Kot parlamentarna pogajalka je soustvarjala evropski akt o svobodi medijev, ki med drugim vključuje varovala pred političnim vmešavanjem v novinarsko delo.

Marjan Šarec

Marjan Šarec je bil v prejšnjem življenju znan po liku Ivana Serpentinška; do leta 2010 je bil dramski igralec, imitator in novinar. Nato je postal župan Kamnika. Župansko funkcijo je opravljal dva mandata. Leta 2017 je stopil na državni oder in na predsedniških volitvah dodobra namučil Boruta Pahorja. Na krilih tega rezultata se je s svojo stranko LMŠ odpravil na parlamentarne volitve, kjer so dosegli drugi rezultat, v levosredinski koaliciji pa je zasedel položaj predsednika vlade, čemur je sledil neslavni sestop in prihod tretje Janševe vlade. Po zadnjih volitvah v DZ je bila nato LMŠ pripojena Gibanju Svoboda. Aktualni minister za obrambo sedaj leti v Bruselj.

Vesna

Vladimir Prebilič

Je predavatelj na ljubljanski fakulteti za družbene vede, doktoriral je na področju obramboslovja, med letoma 2007 in 2011 pa je bil tudi predstojnik katedre za obramboslovje. Javnost ga najbolj pozna po delovanju v lokalni politiki. Leta 2002 je na lokalnih volitvah v Kočevju kandidiral na listi stranke SD in bil izvoljen za občinskega svetnika. Od leta 2010 je 14 let neprekinjeno nepoklicni župan Kočevja. Pred dvema letoma ga je potegnilo tudi na nacionalni politični parket, ko je kandidiral za predsednika države in dobil dobro desetino glasov, v bitko za evropskega poslanca pa se je podal kot nosilec na listi zelene stranke Vesna.

SD

Matjaž Nemec

Podpredsednik Socialnih demokratov Matjaž Nemec je leta 2022 kot nadomestni poslanec v evropskem parlamentu zamenjal strankarsko kolegico Tanjo Fajon. Med letoma 2014 in 2022 je kot poslanec SD sedel v državnem zboru, pred tem pa je služboval kot osebni tajnik in asistent pri nekdanjem predsedniku države Borutu Pahorju. Primorcu poleg politike veliko v življenju pomeni tudi šport. V mladosti je želel postati profesionalni nogometaš, pred leti je bil ob odhodu Aleksandra Čeferina na čelo Uefe tudi kandidat za predsednika Nogometne zveze Slovenije.

NSi

Matej Tonin

Kljub temu da je star komaj 40 let, je predsednik NSi Matej Tonin, magister politologije, eden bolj izkušenih slovenskih politikov. Kamničan se je v stranko včlanil z 18 leti, poslanec je prvič postal leta 2011, ko je prevzel tudi vodenje poslanske skupine. Za predsednika stranke krščanskih demokratov je bil izvoljen leta 2018, istega leta je postal tudi predsednik državnega zbora. Februarja 2020 je po odstopu vlade Marjana Šarca v vladi Janeza Janše kot minister prevzel obrambni resor. Pred jesenskim kongresom NSi je svoj položaj v stranki vezal na rezultat na evropskih volitvah.