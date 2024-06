Največ poslancev, šteto pa naciolanih strankah, bo imel skrajno desni Nacionalni zbor z Jordanom Bardello in Marine Le Pen na čelu. Francoski volivci so stranki, ki pripada skrajno desni skupini Identiteta in demokracija, po sicer še nepopolnih podatkih namenili 30 poslanskih sedežev v 720-članskem evropskem parlamentu. Doslej so jih imeli 18.

Druga največja stranka prav tako prihaja z desnega pola, tokrat zmerne desne sredine. Nemška CDU/CSU je dobila 29 poslanskih sedežev, podobno kot pred petimi leti. Zaradi slabega rezultata vladajoče nemške semaforske koalicije – vse tri stranke SPD, Zeleni in FDP so skupaj dobili manj poslancev kot CDU/CSU in AfD skupaj – so se pojavljali pozivi na predčasne volitve v Nemčiji. Vlada jih je zavrnila.

Tretja najmočnejša stranka v Evropskem parlamentu bo postala Bratje Italije italijanske premierke Giorgie Meloni. Predvidoma bodo imeli 24 poslanskih sedežev, pripadajo pa manj skrajni desni politični skupini Evropskih konservativcev in reformistov. Prav za njihove glasove se je že pred volitvami močno prizadevala predsednica komisije Ursula von der Leyen, ker ni bila prepričana, da bo sredinska koalicija Evropske ljudske stranke, Naprednega zavezništva socialistov in demokratov ter liberalcev Prenovimo Evropo zbrala zadostno večino za njeno izvolitev. S takšnim rezultatom so Bratje Italije močno okrepili svoj položaj tako v Evropi kot doma, kjer je denimo Liga Mattea Salvinija dosegla slab rezultat.

Četrta najmočnejša stranka prihaja iz Španije in je prav tako iz sredinskega konservativnega političnega prostora. Opozicijski Partido Popular, ki spada v EPP, bo imel 22 poslanskih sedežev. Rezultat so v primerjavi s sedanjim sklicem parlamenta izboljšali za devet mest.

Mesto pete najmočnejše stranke v Evropskem parlamentu si bosta delili stranki iz Italije in Španije – obe socialdemokratski. V Italiji bo to mesto pripadalo opozicijski socialdemokratski stranki Partito Democratico z 20 poslanskimi sedeži; v prejšnjem mandatu evropskega parlamenta so jih imeli zgolj 15. V Španiji bo ta lovorika namenjena socialdemokratski stranki premiera Pedra Sancheza Partido Socialista Obrero Español. Prav tako bodo predvidoma imeli 20 poslanskih sedežev, enega manj kot v iztekajočem se mandatu parlamenta.