Inšpektorja inšpektorata za okolje in energijo ter za naravo in prostor sta skupaj z naravovarstvenim nadzornikom javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje preverila razsežnost onesnaženja na Ljubljanskem barju, na katerega je pristojne opozorila skupina geografov ljubljanske univerze in Geografskega inštituta Antona Melika. Z inšpektorata za naravne vire in prostor so sporočili, da so bili na terenu tudi predstavniki agencije za okolje, ki so odvzeli vzorce vode.

»Bevški graben je bil gorvodno rahlo kalen, motno rjave barve. Na sotočju Bevškega grabna in Ljubljanice je bilo jasno videti rjav izliv iz Bevškega grabna. Na parcelah, ki so dotok Bevškega grabna, pa je voda močneje obarvana, delno se je razlivala po poti. Zaznati je bilo vonj po fekalijah. Izvora močneje obarvanega pritoka v Bevški graben ni bilo mogoče ugotoviti, prav tako ni bilo indicev, ki bi kazali na povzročitelja onesnaženja,« so prve ugotovitve inšpektorjev strnili na inšpektoratu za naravne vire in prostor. Zagotovili so, da bodo inšpekcijski postopek nadaljevali. Pričakujejo ugotovitve iz predkazenskega postopka in izsledke strokovnih služb, ki so vzorčile vodo, saj še vedno ni jasen izvor onesnaženja.

»Žal ne morem mimo dogodka, ki se je zgodil pred nekaj dnevi, ko se je razširila vest o onesnaženju Ljubljanskega barja. Upam in verjamem, da se ta dogodek ni zgodil namerno. V kolikor pa je bil namerno povzročen, vam na tem mestu povem, da bomo tiste, ki so to povzročili, primerno in ustrezno kaznovali,« je ob predstavitvi nove tematske poti na Rakovi jelši dejal državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj.