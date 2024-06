S tem je na lestvici lige napredovala na drugo mesto, na lestvici mednarodne zveze, ki odloča o olimpijski vozovnici, pa zadržala lepo prednost pred konkurenti.

Z eno nogo je zagotovo že v Parizu, dokončno pa bo to lahko potrdila po zadnjem turnirju rednega dela, ki se bo 18. junija začel v Ljubljani. Na njem se bo merila z neposrednimi konkurenti za štiri mesta, ki še vodijo na olimpijske igre, Italijo, Argentino, Srbijo in Kubo.

Za vstopnico za igre mora biti na koncu turnirja na lestvici boljša od vsaj ene od teh reprezentanc. Glede na prednost pred tremi ekipami, kakovost in dejstvo, da bodo tudi tekmeci še izgubljali točke, to ne bi smela biti pretežka ovira.

Na zadnji tekmi turnirja v Fukuoki proti mladi bolgarski vrsti so se varovanci Gheorgheja Cretuja mučili le v prvem nizu. V njem svoje prepoznavne igre niso pokazali, kot da bi jim to preprečevala pomembnost tekme. A ko je bilo potrebno, so bili vendarle dovolj zanesljivi. V prvem delu niza so zaostajali tudi za tri točke, v končnico vstopili poravnani s tekmeci, na 22. točki sta bili ekipi še izenačeni, končnica pa je vendarle pripadla izkušenejšim in kakovostnejšim tekmecem.

V drugem nizu je negotovost trajala le do 14:14, nato pa so Bolgari povsem odpovedali ob servisih Jana Kozamernika. Slovenci jim do konca niza niso več dovolili točke, z 11 zaporednimi osvojenimi pa so gladko prišli do vodstva z 2:0. V tretjem take premoči niso imeli, vseeno pa so nadzorovali potek in rezultat ter prišli do zanesljive zmage.

V slovenski vrsti, ki je z bloki dosegla osem točk, pet pa z asi, sta 13 točk dosegla Tonček Štern in Klemen Čebulj, Tine Urnaut jih je prispeval 12.