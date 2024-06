Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na omrežju X zapisalo, da z osvobojenimi talci ter njihovimi družinami delijo olajšanje in veselje. »To je znak upanja za družine tistih, ki so še vedno v ujetništvu. Ponovno pozivamo k izpustitvi vseh preostalih talcev in ustavitvi vojne,« so dodali.

Podobno sporočilo je podal tudi Borrell, ki pa je ob tem izpostavil tudi poročila o »»novem pokolu civilistov«, kar je najostreje obsodil. Poudaril je še, da se mora prelivanje krvi nemudoma ustaviti ter izpostavil najnovejši predlog premirja v Gazi, ki ga je javnosti nedavno predstavil ameriški predsednik Joe Biden.

V sobotni izraelski operaciji za rešitev talcev z območja begunskega taborišča Nuseirat je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih več kot 200 ljudi, ranjenih pa najmanj 400. O več sto žrtvah poročajo tudi iz preobremenjenih bolnišnic.