Roglič (Bora-hansgrohe) je svoj števec zmag s skupnim slavjem pomaknil na 84. Na letošnjem kriteriju je dobil dve etapi, skupno pa je to sezono zbral štiri zmage. V karieri ima zdaj 21 zmag na večdnevnih dirkah. Kar deset jih je zbral na največjih sedmih enotedenskih preizkušnjah. S tem v hrbet gleda le Ircu Seanu Kellyju (14).

Za 34-letnega Kisovčana se sicer zadnji test pred Tourom ni odvil ravno popolno. Dvakrat je namreč padel in predvsem ob drugem padcu tožil nad bolečinami v rami, ki so mu jo lani operirali. Vseeno so bile noge večinoma prave, kot je dejal po zmagi v petkovi gorski etapi.

Nato je slovenski as dobil še sobotno zahtevno gorsko etapo, v kronometru sredi tedna je bil tretji, v drugi etapi pa v gosti megli drugi. Skupna zmaga izkušenega Zasavca je bila kljub manjši krizi v današnji etapi prva na večdnevnih dirkah v barvah nemškega delodajalca.

V dramatičnem razpletu današnje etape se mu je na vsega osem sekund približal Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), tretje mesto je pripadlo Kanadčanu Dereku Geeju (Israel-Premier Tech) z zaostankom 36 sekund.

Eden izmed štirih kandidatov za skupno zmago na prihajajočem Touru, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) je po nekaj dneh krize v gorah na koncu zasedel sedmo mesto z zaostankom 2:25 minute za Rogličem.

Današnjo zadnjo etapo s ciljnim vzponom na Plateau des Glieres (9,3 km/7,3 %) je sicer dobil Španec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) pred Jorgensonom. Tretji je bil Gee (+0:15), Roglič pa je ciljno črto prečkal kot šesti z zaostankom 48 sekund.

V zadnji etapi je sicer bežalo veliko kolesarjev, a odločitev o zmagovalcu je vseeno padla iz skupine najboljših na zadnjem klancu. Devet ubežnikov na čelu je imelo pred začetkom vzpona na Plateau des Glieres vsega 25 sekund naskoka.

Na najbolj strmem delu, v prvih sedmih kilometrih klanca, je napadel na dirki zelo razpoloženi Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Družno so ga ulovili pri Bori in Ineos Grenadiers, nato pa je Roglič 5,5 km pred ciljem začel popuščati. V ospredju so bili nato le še Rodriguez, Jorgenson in Gee, predvsem Američan je na koncu ostal nekoliko prekratek za drugo zmago na večdnevnih dirkah po letošnji Pariz - Nici.

Izidi kolesarskega kriterija po Dofineji

Skupni seštevek po osmih etapah:

1. Primož Roglič (Slo/Bora-hansgrohe) 25:35:40

2. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma-Lease a Bike) + 0:08

3. Derek Gee (Kan/Israel-Premier Tech) 0:36

4. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 1:00

5. Laurens De Plus (Bel/Ineos Grenadiers) 2:04

6. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-hansgrohe) 2:06

7. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick-Step) 2:25

8. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) 2:54

9. Oier Lazkano (Špa/Movistar) isti čas

10. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step) 4:13