Na voliščih so govorili tudi o poteku predvolilne kampanje.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar upa na čim višjo volilno udeležbo

Volilna kampanja za evropske volitve se je premalo posvečala pravim evropskim temam, kljub temu pa so ljudje vendarle začutili, da je Evropa tisti prostor, v katerega sodimo, je na volilni dan v Radomljah ocenila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem je izrazila pričakovanje, da bo današnja volilna udeležba višja kot pred petimi leti.

Kot je ob oddaji glasu v kulturnem domu v Radomljah ocenila Pirc Musar, jo bo po zaprtju volišč neizmerno razveselila informacija o višji volilni udeležbi kot pred petimi leti, ko je bila Slovenija »na neslavnem tretjem mestu od spodaj navzgor z 29-odstotno udeležbo«.

V luči napovedi, ki kažejo, da bo volilna udeležba letos 40-odstotna, je izrazila upanje o »še kakšnem odstotku več« od tega.

O sami volilni kampanji, ki se je sklenila v petek, je poudarila, da se je ta po njenem mnenju premalo posvečala pravim evropskim temam, hkrati pa izrazila razumevanje do tega, da je bilo v tem obdobju na dnevnem redu tudi več notranjepolitičnih tem. Kljub temu so po njenih besedah državljani ob teh volitvah vendarle začutili, da je Evropa tisti prostor, v katerega sodimo.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič: Danes odločamo, v kakšni Evropi želimo živeti

Ko se odločamo, v kakšni Evropi želimo živeti, bi si želela, da je to Evropa, kjer se počutimo varne in svobodne, je ob oddaji glasu na volišču v Šentvidu v Ljubljani poudarila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Ob tem je izrazila upanje, da bi se danes večina Slovencev odpravila na volišča.

»Ko se odločamo, v kakšni Evropi želimo živeti, bi si želela, da je to Evropa, kjer se počutimo varne in svobodne. Da je to Evropa, kjer se ne bomo počutili sami in bomo deležni pomoči ter tudi sami pomoč dajali. Da je to Evropa, kjer ne bomo ločevali ljudi po osebnih lastnostih, na katere ne morejo vplivati, da je to Evropa povezovanja, ne delitev in ne sovraštva. Tega je bilo v zgodovini dovolj,« je opozorila.

Glede kampanje za volitve v Evropski parlament je ocenila, da se je treba iz vsake nekaj naučiti in to potem uporabiti v naslednji. "Predvsem pa ne more biti samo kampanja tista, ko se ljudem nekaj ali obljublja ali ko se kakšna stvar zgodi," je izpostavila.

Glede posvetovalnih referendumov, ki potekajo sočasno z evropskimi volitvami, pa je ocenila, da gre za pomembna vprašanja ter izrazila upanje, da se bodo "ljudje odločili po svoji vesti".

Želi si, da se bo volja volivcev, ki jo bodo izrazili na današnjih referendumih, uresničila tudi v zakonodajnem postopku in da "se sprejme ustrezna zakonodaja".

Klakočar Zupančič bo, kot je dejala, preostanek današnjega volilnega dne preživela z družino, večerno razglasitev rezultatov pa spremljala prek televizijskih ekranov.

Predsednik vlade Robert Golob: Zmaga bo visoka volilna udeležba

Predsednik vlade in prvak Svobode Robert Golob je ob oddaji glasu na volitvah poslancev v Evropski parlament in treh posvetovalnih referendumih v Ljubljani poudaril, da bo največja zmaga visoka volilna udeležba. »To je tisto, kar največ šteje, vse ostalo je volja volivcev, mi jo bomo spoštovali,« je dejal.

Premier je sicer v izjavi po glasovanju pozdravil dosedanjo volilno udeležbo tako na predčasnem glasovanju kot tudi v današnjih dopoldanskih urah. Prepričan je, da slednje kaže, da se ljudje vedno bolj zavedajo, kako pomembne so evropske volitve, kdo Slovenijo predstavlja v Evropskem parlamentu ter da si želijo, da jih tam predstavlja pravi obraz.

Obenem je ocenil, da gre tudi pri glasovanju na referendumskem trojčku za pomembna moralno-etična vprašanja. Tako se veseli odgovora volivcev, da bo lahko vladna koalicija v naslednjem letu pripravila ustrezne zakonodajne rešitve.

Kljub današnjemu sončnemu vremenu si Golob želi, da bi ljudje v nadaljevanju volilne nedelje še prihajali na volišča in da bo volilna udeležba ob koncu dneva temu ustrezno visoka.

Golob, ki je svoj glas oddal na volišču omnia, je, kot je dejal, tokrat svoj glas prvič oddal v Ljubljani. Preostanek volilnega dne bo preživel v družbi, zvečer pa bodo v Svobodi pričakali rezultate.

Predsednik SDS Janez Janša: Premalo razprave o prihodnji Evropi

V tokratni kampanji pred volitvami v Evropski parlament je bilo zaradi »vsiljenih referendumov« manj razprave o tem, kakšno Evropo si želimo, je ob oddaji glasu v izjavi za medije v Šentilju ocenil prvak SDS Janez Janša.

Kot je pojasnil predsednik največje opozicijske stranke v državi, »smo šli letos na evropske volitve, ki niso samo evropske volitve, ampak tudi odločanje o referendumih. To je zdaj postala legitimna praksa in se lahko na to navadimo, lahko se pritožujemo ali pa nam to ni všeč. Nam to ni bilo všeč, ampak to je zdaj dejstvo, kar seveda pomeni, da bo posledično najbrž tudi višja volilna udeležba v prihodnje, kar je kolateralna škoda, ki je dobra,« je pristavil.

Je bilo pa posledično v predvolilni kampanji po njegovih besedah manj razprave o tem, kakšno Evropo si želimo v prihodnje. V nekaterih drugih državah članicah EU je bila kampanja bolj resna, sploh v večjih državah so se pogovarjali o tem, kam naj gre Evropa, je opozoril.

O referendumih pa je dejal, da so posvetovalni in ga zato rezultati ne skrbijo toliko.

Tudi številni evropski voditelji opozorili na pomen volitev

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je davi oddala svoj glas na volišču blizu svojega doma v nemški zvezni deželi Spodnja Saška. Političarka iz desnosredinske Krščansko-demokratske unije (CDU) se je ob oddaji glasu zgolj nasmehnila fotografom, medtem ko izjav novinarjem ni dajala, poročajo tuje tiskovne agencije.

Je pa na svojem profilu na družbenem omrežju X zapisala: »Pokažimo moč naše demokracije. Naredimo Evropo, naš skupni dom, močnejšo kot kdaj koli prej.«

65-letna von der Leyen upa, da bo ostala na čelu Evropske komisije še drugi mandat. Njeno ime se sicer ne pojavlja na glasovnicah na evropskih volitvah, je pa v zadnjih tednih kot vodilna kandidatka Evropske ljudske stranke (EPP) vodila kampanjo širom Evrope.

Vodilni kandidat evropskih socialistov (S&D) Nicolas Schmit je danes glasoval v Luxembourgu, od koder evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice sicer prihaja. Volivce je na omrežju X pozval, naj gredo volit.

Glas na evropskih volitvah so oddali tudi vodilni kandidati iz drugih evropskih strank, med njimi liberalcev, zelenih in levice, kar so ovekovečili tudi s fotografijami na družbenem omrežju X. Terry Reintke iz Evropskih zelenih je zapisala, da te volitve »odločajo o naši skupni prihodnosti v Evropi.«

Volitve poslancev Evropskega parlamenta, ki so se začele v četrtek z glasovanjem na Nizozemskem in v minulih dneh nadaljevale še v nekaterih članicah, danes potekajo v 21 preostalih državah EU, vključno v Franciji in Nemčiji, ki kot najštevilčnejši državi prispevata tudi največ evropskih poslancev.

Tokratne evropske volitve bodo tudi pokazatelj, kakšen uspeh bodo na njih dosegle desničarske stranke v času, ko se EU sooča z nekaterimi ključnimi varnostnimi in gospodarskimi izzivi.

Španski premier Pedro Sanchez je danes opozoril, da so evropske volitve ogromnega pomena za prihodnost Španije. Volivce je ob oddaji glasu v Madridu pozval, naj se odločijo, kakšno prihodnost želijo za Evropo - bodisi napredek ali nazadovanje.

Zadnje ankete so v Španiji kazale na tesen boj med vladajočimi socialisti in opozicijsko desnosredinsko Ljudsko stranko (PP).