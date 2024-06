Prvi neuradni izidi referendumskega odločanja bodo znani nocoj po 21. uri, na izide volitev poslancev v Evropski parlament pa bo treba počakati do 23. ure, ko se zapre zadnje volišče v EU.

Volišča, ki so ista tako za evropske volitve kot za posvetovalne referendume, bodo odprta do 19. ure. V tem času tudi še velja volilni molk. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve bo tudi danes sprejemala prijave domnevnih kršitev volilnega molka, in sicer do 19. ure na telefonski številki 080 21 13.

V Sloveniji je odprtih 2981 rednih volišč in 55 t. i. volišč omnia, ki so namenjena volivcem za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča. Še 31 volišč je po navedbah direktorja službe Državne volilne komisije Igorja Zorčiča na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 27 državah.

Dostop do nekaterih volišč ponekod v Sloveniji bi bil lahko začasno oviran zaradi začasnih zapor cest, ki so napovedane zaradi kolesarske prireditve maraton Franja.

Na voliščih sta po dva volilna imenika, eden za evropske volitve in eden za referendume, pri čemer se morali volivci v slednjega podpisati za vsak referendum posebej. Če želijo glasovati o vsem, se morajo torej skupaj podpisati štirikrat, nato pa prejmejo pet glasovnic - eno za evropske volitve in po eno za vsako referendumsko vprašanje. Te so različne barve: za referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je vijolična, za preferenčni glas modra, za rabo konoplje v medicinske namene rumena, za osebno rabo konoplje pa rdeča. Volivci glasujejo tako, da pri vsakem referendumskem vprašanju obkrožijo besedo za ali proti.

Na evropskih volitvah pa volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko ene od 11 list, za katero želi glasovati. Ob tem lahko odda tudi preferenčni glas, in sicer tako, da obkroži številko pred imenom in priimkom kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi na listi. Pri tem morajo volivci preferenčni glas dati kandidatu iste liste, za katero glasujejo, sicer glasovnica ni veljavna. V primeru, da volivec obkroži le ime kandidata, pa se šteje tudi glas za listo, ki ji pripada, in je torej glasovnica veljavna.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo 24. maja v volilni imenik za volitve v Evropski parlament vpisanih 1.689.465 volivcev, od tega 1.582.691 za volišča na območju Slovenije in 106.774 v tujini. V imenikih za posvetovalne referendume pa je bil vpisan 1.692.301 volivec, od tega 1.582.621 na območju Slovenije in 109.680 v tujini. Do razlike v številu volilnih upravičencev prihaja zaradi specifike evropskih volitev, saj so v slovenske volilne imenike vpisani tudi državljani članic EU, ki so podali zahtevo za glasovanje v Sloveniji, niso pa vpisani državljani Slovenije, ki so podali zahtevo za glasovanje v drugi državi.

Podatki o volilni udeležbi bodo znani že danes čez dan. Za udeležbo do 11. in do 16. ure bodo znani le za evropske volitve, po zaprtju volišč pa tudi za vsak posamezni referendum. Predčasnega glasovanja, ki je potekalo od torka do četrtka, se je udeležilo 3,7 odstotka volilnih upravičencev.