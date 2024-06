V nekaterih delih, severno od Gradca je v zelo kratkem času padlo krepko preko 100 mm padavin. Ceste in ulice so se spremenile v deroče reke, ki so odnašale avtomobile in poplavile številne objekte.

Zaradi obilnega deževja se je v soboto zvečer sprožil zemeljski plaz pri kraju Übelbach, ki je zasul del pirnske avtoceste. Oba vozna pasova sta bila davi zaprta za promet, je sporočila avstrijska družba za avtoceste (Asfinag).

Zaradi nalivov je močno narasel eden od pritokov reke Mure, ki je prestopil bregove in poplavil središče kraja Übelbach. Narasle vode so odnesle nekaj avtomobilov. Po podatkih gasilcev so morali rešiti več ljudi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Huda neurja z obilnimi padavinami so v soboto zvečer povzročila poplave v okolici Gradca ter delih jugovzhodne Štajerske.

Zaradi močnih sunkov vetra so se na ceste podrla tudi številna drevesa. Več cest je še vedno zaprtih, je danes sporočila policija.

Po poročanju časnika Kleine Zeitung so samo v glavnem mestu Štajerske Gradcu gasilci posredovali več kot 800-krat. V kraju Neudau so zaradi vdora vode morali evakuirati dom za ostarele. Na varno so rešili 40 ljudi.

Vreme se je medtem danes umirilo, vendar bi lahko po navedbah vremenoslovcev popoldne spet nastale močne nevihte.

Zaradi močnih nalivov je civilna zaščita v soboto izdala opozorilo tudi ponekod na Gradiščanskem, kjer so reke in potoki prestopili bregove. Štajerski deželni glavar Hans Peter Doskozil je pri odstranjevanju posledic neurja zaprosil za pomoč avstrijsko vojsko, so sporočili davi po poročanju APA.

Neurje je v soboto zvečer povzročalo preglavice tudi prebivalcem in gasilcem na Zgornjem Avstrijskem. Na terenu je bilo skupno 1700 reševalcev in 115 gasilskih enot. Najbolj prizadeta so bila okrožja Braunau am Inn, Vöcklabruck, Gmunden, Wels-Land in Linz-Land, so sporočili gasilci. Po doslej znanih podatkih ni bil nihče poškodovan.