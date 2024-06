V dopoldanskem delu tretjega dne kvalifikacij na evropskem prvenstvu v atletiki v Rimu so sonce prekrili oblaki, vročino je zamenjala vlaga in nekaj vetra, a na volilno nedeljo dežja ni bilo. Nastopili so štirje slovenski atleti, ki po pričakovanju niso igrali vidnejših vlog. Prva sta se podala v boj polmaratonca Primož Kobe in Anja Fink, ki sta zasedla mesti v ozadju. Kobe je zasedel 52. med 57, kolikor jih je priteklo do cilja, Finkova pa 57. od 66.

Na atletski stezi sta tekmovala Andrej Skočir v teku na 200 m in Agata Zupin na 400 m ovire. Slednja je s časom 57,83 prehitela le eno atletinjo, Skočil pa s časom 21,08 dva atleta.

»Začela sem bolj zadaj, potem pa sem iz kilometra v kilometer dohitevala in prehitevala tekmice, zato sem zadovoljna. Temperatura je bila blizu 30 stopinj Celzija in je bilo zelo soparno. Kar izziv je bilo v takem vremenu teči, ustrezala pa mi je proga. Čedalje težje usklajujem delo in tek. Končujem pripravništvo in se pripravljam za strokovni izpit. Upam, da bom potem dobila službo, v kateri bom lahko usklajevala delo z atletiko,« si želi Anja Fink.

»Nisem zadovoljen, že na začetku sem čutil, da noge niso prave. Do osmega kilometra je še šlo, potem pa me je samo odrezalo. Nisem se nadejal nastopa na evropskem prvenstvu in zato tudi nisem načrtoval forme. Po maratonu v Bostonu sem nadaljeval s stadionskimi teki, za drugo polovico leta pa načrtujem nastop na maratonu in odmeven izid,« pa je povedal s 43 leti najstarejši slovenski atlet Primož Kobe.

Precej pestrejši po večerni vrhunec, v katerem bo Rok Ferlan, ki je v kvalifikacijah teka na 400 m dosegel osebni rekord, nastopil v polfinalu ter skušal postati drugi najhitrejši Slovenec vseh časov. Za takšen podvig bi moral teči vsaj 45,43, kolikor znaša osebni rekord Matije Šestaka, medtem ko je poškodovani Luka Janežič z državnim rekordom 44,84 zanj še neulovljiv. Neja Filipič (21.04) bo nastopila v finalu troskoka, Lia Apostolovski (20.28) pa višine.