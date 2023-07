»Prihodnost Ukrajine je v Natu. Ponovno potrjujemo zavezo z vrha v Bukarešti leta 2008, da bo Ukrajina postala članica Nata,« so v danes sprejeti izjavi zapisali voditelji članic zavezništva, med katerimi je bil tudi slovenski premier Robert Golob.

Bistvena razlika od vrha v Romuniji je po Stoltenbergovih besedah, da Ukrajini ne bo treba izpolniti akcijskega načrta za članstvo, v katerem bi določili pogoje za pristop države k zavezništvu in preverjanje njihovega izpolnjevanja. Tako bo pristopni proces Ukrajine sestavljen zgolj iz enega koraka namesto iz dveh, je pojasnil.

Druga razlika pa je v tem, da so zdaj potrdili večletni program neubojne pomoči Kijevu, kar bo ukrajinskim silam pomagalo pri prehodu na standarde Nata in jo tako približalo članstvu v zavezništvu.

Prvi dan vrha so se voditelji strinjali tudi o vzpostavitvi sveta Nato-Ukrajina, s čimer bodo nadgradili politične odnose med stranema. Ustanovno zasedanje bo potekalo v sredo, udeležil pa se ga bo tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Stoltenberg je napovedal, da se bo z njim sestal že drevi.

»To je močan paket za Ukrajino in jasna pot k njenemu članstvu v Natu,« je prepričan Stoltenberg, ki pa ni navedel, kateri so pogoji, ki jih mora za članstvo izpolniti Ukrajina.

Pojasnil je, da so deloma določeni v desetem členu severnoatlantske pogodbe. Na koncu so po njegovih besedah članice tiste, ki ocenijo, ali so pogoji izpolnjeni in odločijo o povabilu določene države v Nato. So se pa danes vsi voditelji strinjali, da Ukrajina ne more postati polnopravna članica, dokler bo trajala vojna.

Zato je treba po mnenju predsednikov vlad in držav članic še naprej z vojaško opremo pomagati Ukrajini, da bo zmagala v vojni z Rusijo, je po prvem dnevu pogovorov povedal Stoltenberg.

»Rusija mora takoj ustaviti nezakonito vojno agresijo, končati uporabo sile proti Ukrajini ter v celoti in brezpogojno umakniti svoje sile in opremo z ukrajinskega ozemlja, določenega z mednarodno priznanimi mejami,« so voditelji Nata še zapisali v skupni izjavi.

Obenem so obsodili rusko »neodgovorno jedrsko retoriko« in namero, da na beloruskem ozemlju namesti jedrsko orožje. Belorusijo, pa tudi Iran, pa so pozvali, naj nehata pomagati Moskvi.