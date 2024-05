Znižala se bo tudi cena kurilnega olja, in sicer za 2,4 centa na 1,103 evra za liter. Kot so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo, bodo te cene veljale do vključno ponedeljka, 3. junija.

Za 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina bo tako na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba odšteti 74,75 evra. To je 2,30 evra manj kot doslej.

Za 50 litrov dizla pa bo po novem treba odšteti 73,10 evra oziroma 1,10 evra manj kot doslej.

Na ministrstvu so izračunali, da bi liter bencina, če regulacije ne bi bilo in bi upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, stal okoli 1,556 evra, liter dizla pa okoli 1,537 evra.

Marže trgovcev so v skladu z vladnima uredbama izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter 95-oktanskega bencina. Pri kurilnem olju so omejene na največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se medtem še naprej oblikujejo prosto.