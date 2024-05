Dvorana Maksa Pečarja v Črnučah je v zadnjih letih stalna baza slovenske moške reprezentance. V soboto je imela v njej še zadnji trening pred odhodom v Turčijo. »Imamo odlične pogoje za delo, vse je na najvišji možni ravni. Pohvaliti moram tudi osebje v hotelu, ki nam prav v vsem ustreže, tako da tudi v tem pogledu ne zaostajamo za najboljšimi reprezentancami na svetu,« Dejan Vinčić ni skrival zadovoljstva nad razmerami v pripravljalnem obdobju.

V 14 dneh so morali obnoviti telesno pripravljenost in tudi že postaviti temelje za to, kar jih čaka v ligi narodov. Tokrat brez pripravljalnih tekem, kar pa zanje, saj je večina igralcev skupaj že več kot desetletje, ne bi smelo predstavljati težave.

Z odločitvijo selektorja Gheorgheja Cretuja se je strinjal tudi izkušeni slovenski podajalec: »Mislim, da se je selektor s svojim strokovnim vodstvom odločil pravilno, da smo ostali v Ljubljani, se zaprli v dvorano, trenirali in pilili svojo formo.«

V nekaj besedah je tudi pojasnil, zakaj v slovenski moški reprezentanci, za razliko od ženske, ni (z izjemo poškodb), nobenih odpovedi. »Čisto preprosto: ker smo takšni, kot smo, ker smo klapa in stremimo k skupnemu cilju. Tudi mlajši igralci, ki so se nam pridružili, so sprejeli naš način razmišljanja. Fantje napredujejo in igrajo dobro odbojko. Vesel sem, da se v Sloveniji dela dobro, zato je prav, da ti fantje dobijo priložnost.«

Brez je le Nizozemska

Čeprav je v tujini že od leta 2012, ko je odšel v poljski Skra Belchatow, ki ga bo v novi sezoni vodil Cretu, je dobro seznanjen z razmerami v slovenski klubski odbojki. »Bolj ali manj sem gledal vse tekme na televiziji. Zelo sem vesel in ponosen, da so v ACH Volleyju toliko priložnosti ponudili mlajšim igralcem. Nekaj podobnega je bilo tudi v času, ko sem sam igral zanj in smo se uvrstili na sklepni turnir lige prvakov. To je edini način, da mlajši igralci igrajo na visoki ravni, si pridobijo izkušnje in napredujejo,« je prepričan oče treh otrok, najstarejši pa je star 17 let.

Po rednem delu lige narodov bo dokončno znano, katere štiri reprezentance se bodo v Parizu pridružile osmim, ki imajo nastop na OI že zagotovljen. Tri od njih bodo igrale v Turčiji (Francija, Kanada in Poljska), brez njega je le Nizozemska, ki bo tudi prvi slovenski nasprotnik v največjem turističnem središču na turški rivieri. Ker so Nizozemci na svetovni lestvici nekaj manj kot 93 točk za Slovenijo, bo že uvodna tekma za Vinčića in soigralce zelo pomembna.

Letos prišel zdrav na priprave

»Zavedamo se, kakšen je tekmovalni sistem. To, ali je pošten ali ne, ni pomembno, enak je za vse, zato se s številkami ne obremenjujemo. Vemo, da smo kakovostnejši od Nizozemcev, vemo pa tudi, da imajo oni svoja orožja. Kot vedno, bo tudi tokrat prva tekma na turnirju najtežja, a sem prepričan, da lahko zmagamo,« napoveduje Vinčić in dodaja, da je največja prednost reprezentance Slovenije v homogenosti. »Tega, kar imamo mi, nima nobena druga reprezentanca na svetu. Morda so boljši v čem drugem, a te naše homogenosti, povezanosti, kot jo imamo mi, nima nihče drug.« Ob Tinetu Urnautu, Mitji Gaspariniju in Alenu Pajenku, ki je le nekaj mesecev starejši od njega, je edini v reprezentanci z več kot 200 nastopi. Sodeloval je tudi pri vseh štirih kolajnah na evropskih prvenstvih, četrtem mestu na predlanskem svetovnem in v ligi narodov ob premiernem slovenskem nastopu. V reprezentančni karieri mu manjka le še nastop na olimpijskih igrah.

»Za razliko od lani sem letos na priprave prišel zdrav, kar je najpomembneje, saj nimamo takšnega bazena igralcev kot Italijani, Poljaki in še nekatere druge reprezentance. Upam, da ostanemo zdravi in da se nam sredi junija pridruži še Rok Možič. Vemo, kakšen je vložek v ligi narodov, osredotočeni smo le na prvi turnir. Verjamemo v svojo kakovost in zagotovo bodo tudi druge reprezentance iskale svoje možnosti ali za uvrstitev na OI ali na sklepni turnir najboljše osmerice. Do zdaj je naš najboljši rezultat v tem tekmovanju četrto mesto, ki ga bomo skušali izboljšati,« meni Vinčić, ki je zadnjo sezono igral v Romuniji za Rapid iz Bukarešte. »Osvojili smo romunski pokal, kar je bila sploh prva lovorika za Rapid, v prvenstvu smo bili tretji. Mislim, da je bila za mano in klub uspešna sezona, kaj bo v prihodnji, pa v tem trenutku ne vem in temu ne posvečam preveč pozornosti. Dobro, malo že, ampak glavno delo je tukaj, v reprezentanci, in to, kar je pred nami.«