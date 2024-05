Prejšnjo sredo popoldan je po sporu z drugim moškim 50-letni domačin vstopil v trgovino v Gorjanskem, začel kričati, zatem pa v strop s šibrovko izstrelil en naboj. Po navedbah policije sta bili poleg prodajalke tam takrat še dve osebi. Moški se je potem obrnil, šel ven n pred trgovino streljal še v avtomat za napitke.

Z avtom se je odpeljal do stanovanjske hiše, repetiral puško, nasilno odprl vrata, družini not grozil in tam enkrat ustrelil. Potem se je odpeljal domov in se zaprl v hišo. Sežanski policisti so zavarovali kraj, policijski pogajalec pa ga je po polurnem pogovoru prek telefona uspel prepričati, da je prišel ven in se predal. Poškodovanih ni bilo.

Sumijo ga povzročitve splošne nevarnosti, preiskovalna sodnica v Kopru pa je v petek po zaslišanju zanj odredila pripor. Policija nadaljuje preiskavo, motiva za dejanje pa še ni uspela odkriti. »Ugotovljeno je bilo namreč, da pred dejanjem osumljeni ni prišel v spor z nikomer,« so še sporočili s koprske policijske uprave.