Ljubitelji divjega česna oziroma čemaža dobro poznajo zelene terene pod mogočnim Storžičem. Tamkajšnja rastišča so polna te spomladanske zdravilne zeli, cenjene tako v ljudski medicini kot kulinariki. Ta bo vse do nedelje rdeča nit večdnevne prireditve Okusi čemaž v Preddvoru, v okviru katere bodo preddvorski gostinci na svoj jedilnik uvrstili čemaž. Na krožnikih te dni že kraljujejo razne dobrote s poudarkom na zeleni zdravilni rastlini: od hladnih in toplih predjedi s čemažem, čemaževih posmodulje, pogače, ocvirkovke, juhe in štrukljev, pice s čemaževim testom in profiterolov s čemaževim namazom do polžkov iz vlečenega testa s čemaževim nadevom in piščancem ter drugih jedi.

»Prvo prireditev v poklon čemažu, ki ga je v Preddvoru z okolico najti na skorajda vsakem hribu in v gozdu, smo organizirali pred petimi leti. Želimo si, da bi bil naš kraj poznan po tej zdravilni trajnici, obenem pa nas veseli, da je pri gostincih čedalje večje zanimanje za sodelovanje na prireditvi,« je zadovoljna Janja Rehberger iz Zavoda za turizem Preddvor. Kot je pojasnila, je bil lani kljub temu, da je bilo v državi še vedno čutiti posledice covida, na zaključni prireditvi odličen odziv obiskovalcev, dobrega obiska pa se nadejajo tudi v nedeljo, 2. aprila, ki bo v znamenju zabavnega zaključka kulinaričnega tedna. Pika na i bo čemaževa odprta kuhinja, ki jo bodo pripravili pred obnovljenim gradom Dvor v središču Preddvora. Na dvorišču enega najstarejših srednjeveških gradov v Sloveniji se bo Zavod Grof in Grofica predstavil s pokušnjo širokih rezancev s čemažem v smetanovi omaki in čemaževo frtaljo, predstavniki Doma Čemšenik bodo med drugim obiskovalce razvajali s pokušnjo kanelonov s čemaževim nadevom, predstavnik ljudske umetnosti Tomaž Rehberger pa bo pripravil čemaževe langoše.

»Gre za tradicionalno specialiteto madžarske kuhinje, poznano tudi v Prekmurju in okolici. Kvašeno testo, ki ga bom zamesil doma, bom na prizorišču na prostem sproti cvrl, nato pa bom še vročim langošem dodal preliv iz kisle smetane in čemaža. Nekdaj smo slednjemu rekli divji česen, a moram priznati, da se ne spomnim, da bi ga sam užival kot otrok. Zdi se mi, da čemaž šele zadnja leta spet dobiva veljavo,« je povedal Tomaž Rehberger​ iz Zgornje Bele, ki divji česen najraje nabere kar za domačim potokom, stran od ceste.

Previdno pri nabiranju čemaža

Obiskovalcem nedeljskega dogajanja, ki se bo začelo ob 11. uri, bodo na voljo tudi stojnice z dobrotami in izdelki lokalnih ponudnikov, za zabavo bodo poskrbeli člani improvizacijskga gledališča KUD KIKS, medtem ko bodo lahko otroci uživali v otroškem živžavu in poslikavi obraza. Poudarek bo tudi na ozaveščanju glede pravilnega nabiranja čemaža, pri čemer je treba biti vselej zelo pazljiv, saj ga nekateri včasih radi zamenjajo s podobnima, a strupenima šmarnico in jesenskim podleskom. Časa za počitek ob koncu kulinaričnega tedna pa v Preddvoru ne bodo imeli. Tamkajšnji turistični delavci se namreč že pripravljajo na velikonočne prireditve v občini. V okviru Turističnega društva Bašelj bodo na velikonočni ponedeljek pripravili dogodek ob Gamsovi tematski poti, ob kateri bodo otroci iskali velikonočna jajca, medtem ko bo druga prireditev potekala pred Tomaževo kajžo, kjer bodo organizirali igre s pirhi, obiskovalci se pa bodo lahko naučili tudi tradicionalne priprave orehovih štrukljev na sopari.