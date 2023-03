Ampak močne feministične geste so tiste, ki sta jih naredili bivša novozelandska premierka Jacinda Ardern, ki je kazala, kako shajati z materinstvom in s položajem, in finska predsednica vlade Sanna Marin, ki je poskrbela za izenačenje pravic žensk in moških glede porodniškega dopusta. Na čisto drugi strani so politike nemške kanclerke Angele Merkel, hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović, predsednice evropskega parlamenta Roberte Metsole, italijanske premierke Giorgie Meloni. Britanske desne premierke, Margaret Thatcher, Theresa May in Liz Truss, so se deklarirale za feministke, vendar je njihov prispevek k feminizmu, predvsem prve in tretje, simboličen: samo normalizirale so ženski uspeh, pokazale, da ženska lahko postane predsednica vlade. x Sobotna priloga Dela