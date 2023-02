Najboljši igralci pomlajene zasedbe selektorja Aleksandra Sekulića so bili Gregor Glas z 18 točkami, Žiga Samar, ki je zbral 13 točk in 9 podaj, ter Blaž Mahkovic in Aleksej Nikolić z 11 točkami.

Slovenija, ki si je že pred zadnjim ciklusom kvalifikacij zagotovila udeležbo na svetovnem prvenstvu v Aziji, se bo v ponedeljek predstavila še slovenski publiki. Ob 18. uri se bo v Kopru pomerila z Izraelom, ki je danes po podaljšku izgubil doma proti Finski.

Za Slovenijo je bila to enajsta tekma v teh kvalifikacijah. Pet zmag je dosegla v prvem delu, v drugem delu pa je to zanjo prvi poraz (7-4). Iz skupine J bosta na SP napredovali še Finska in Nemčija.

Slovenija bo od 25. avgusta do 10. septembra četrtič v zgodovini nastopila na prvenstvu 32 najboljših reprezentanc na svetu. Predtekmovanje bo igrala na otoku Okinava na Japonskem, četrtfinale in zaključni boji pa so v Manili na Filipinih.

Aleksander Sekulić, selektor Slovenije: »Čeprav tekma ni imela pravega naboja, smo prišli po zmago. Tekom srečanja smo naredili precej napak, kar je razumljivo glede na to, da smo prvič igrali v takšni postavi. Vseeno moram pohvaliti igralce za borbenost, škoda le, da smo bili v zaključku nespretni in da so domačini s trojko prišli do dveh točk.«