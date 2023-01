Vsi uporabniki zdravstva v Sloveniji smo spoznali in občutili, da je naše zdravstvo v veliki krizi. Ob nastopu svoje funkcije kot predsednik vlade je Golob obljubil zdravstveno reformo, s katero bo rešil ta veliki problem. Premier Golob je zavod za zdravstveno zavarovanje označil za jedrni problem zdravstvene reforme, kar zavod seveda zanika. Dejstvo pa je, da je od dane obljube pa do danes ustvaril samo strateški svet za zdravstvo v sestavi Golob, minister Bešič Loredan in vodja sveta Erik Brecelj. V tem času pa vlada ni bila zmožna vsaj skrajšati čakalnih vrst, ki so ponekod nesprejemljivo dolge, pri čemer pa jo še čaka ureditev upravljanja bolnišnic, ki so v izgubi, ter ureditev koncesionarstva. Golob pa je ustvaril v tem času afero Bobnar, ki je bila sposobna ministrica in jo prisilil, da je dala odpoved na svojo funkcijo.

Tej vladi pa predstavlja problem RTV Slovenije, ki ne zna zamenjati Janševih kadrov, kot je generalni direktor Grah Whatmough, ter direktor televizije Urbanija in Jože Možina. Whatmough se celo posmehuje in trdi, da ga zaradi presoje ustavnega zakona ne morejo več odstaviti. Pobuda za razrešitev generalnega direktorja je bila vložena že lani, ko je bil namreč v državnem zboru izglasovan zakon o RTV in potrjen na referendumu.

Mnenje dr. Vesne V. Godine pa je, da ta vlada ne zna vladati, kar dokazuje že nekaj časa. Od ljudi, ki niso profesionalni politiki, niti ne moremo pričakovati, da bi znali vladati. Lahko pa pričakujemo, da se vlada, ki ne zna vladati, uči vladati od tistih, ki to znajo. Namesto da bi probleme reševala, jih vlada pometa pod preprogo.

Ali se bo vlada v času, ki ga še ima, pravočasno naučila vladati?

Drago Štruc, Slovenske Konjice