Logar dober fant znotraj slabe družbe? Ha!

Pred tedni mi je starejša gospa potožila, da jo te predsedniške volitve grozno nervirajo, da ne bo šla volit, ta množica kandidatov, danes si že vsak predstavlja, da je lahko predsednik, ona za večino ni še nikoli slišala … Malo mi je šlo na smeh, ker sem se spomnila starih časov, njenih časov, mojih prvih, lokalnih volitev, kjer vseh teh dilem res ni bilo: pod nos so mi pomolili celo stran imen, tako imenovano zaprto listo, in spodaj je bilo treba obkrožiti za ali proti. Poznala sem le eno ime, zato sem protestno oddala prazen list, gimnazijski tovarišici za samoupravljanje in temelje marksizma, ki nas je novačila za partijo, pa rekla, da mene tam, kjer obkrožamo sezname neznancev, ne bo. Cesar je imel nago rit, ki jo je bilo videti iz aviona. A kaj, ko se je večina s tem sprijaznila.