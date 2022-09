Nepreslišano: Andrej Šari, ruski novinar

Ko je Sovjetska zveza razpadla, je nastala razlika med Rusijo in Ukrajino. V Rusiji je skoraj ves denar šel v tajno službo, zato je lahko en klan prevzel vse. V Ukrajini je bilo več vplivnih in oligarhskih skupin, toda nobena ni prevladala, zato je bilo več menjav oblasti. Nič v Rusiji se ni zgodilo čez noč. Putin je počasi začel s spremembami, ko je šlo vse samo v eno smer. Resda so vedno obstajali tudi uporniki, toda vse manj jih je, saj kakšnega dajo v zapor, koga drugega preženejo, tretjega ubijejo. Družbeni prostor se zgolj oži, hkrati gre za jasno opozorilo vsem, kaj se ti zgodi, če se upreš. Saj ljudje niso neumni in vidijo, kaj se dogaja. Zato se namesto upora dogaja ravno nasprotno; ljudje utihnejo in začnejo sodelovati z vlado, da dobijo denar za svoj teater, film in novo ploščo. Korak za korakom postajaš del sistema, toda kmalu ni več vrnitve. Po dvajsetih letih vidimo, kam smo prišli. Nimamo niti ene politične alternative. Imamo zgolj eno vladajočo elito s samimi moškimi, starimi 70 let in več. Toda kaj bo čez deset let? Zraven so kvečjemu njihovi otroci, a nihče ne ve, za kakšne ljudi gre.