Iz šerifove pisarne v župniji Ascension so v nedeljo zvečer poročali o prvi znani smrtni žrtvi v ZDA zaradi orkana Ida. Gre za 60-letnega moškega iz bližine prestolnice Baton Rouge, na katerega je na njegovem domu padlo drevo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ameriški predsednik Joe Biden je v Louisiani že razglasil veliko naravno nesrečo in odredil odredil zvezno pomoč za reševanje in obnovo.

Orkan je obalo Louisiane dosegel v nedeljo opoldne po krajevnem času v bližini pristanišča Fourchon in to 16 let potem, ko je orkan Katrina, eden najbolj katastrofalnih v zgodovini, prizadel to zvezno državo.

Nacionalni center za orkane poroča o poplavah na jugovzhodu Louisiane. V zalivu so tudi prekinili skoraj vso proizvodnjo nafte, večja pristanišča ob obalah Louisiane in Mississippija pa so zaprli za ladijski promet.

Na fotografijah in videoposnetkih je videti obsežne poplave in škodo. Lokalni mediji poročajo o uničenih hišah, poplavljenih cestah in podrtih drevesih ter drogovih električne napeljave. V kraju Galliano je neurje odneslo del strehe tamkajšnje bolnišnice.

Najhuje je prizadeto nižje ležeče območje jugovzhodno od New Orleansa, za katero je že predhodno v veliki meri veljalo navodilo o evakuaciji. Iz New Orleansa poročajo o poplavah in škodi na stavbah. Tudi iz severneje ležečega mesta Houma s približno 30.000 prebivalci, ki se je nahajalo na poti neurja, prihajajo poročila o veliki škodi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V prvih urah, ko je orkan dosegel obalo, je prišlo tudi do obsežnih izpadov električne energije. Več kot milijon domov in podjetij v Louisiani je bilo do pozne noči v nedeljo brez elektrike, je objavilo spletno mesto Poweroutage.US.

Kot je posvaril Biden, bi lahko trajalo več tednov, preden bodo povsod znova vzpostavili oskrbo z električno energijo, povzema britanski BBC.

Samo v treh dneh, odkar se je kot tropska nevihta Ida pojavila v Karibskem morju, se je okrepila v orkan kategorije 4. Ko je Ida kasneje napredovala proti New Orleansu, se je hitrost vetra zmanjšala na 167 kilometrov na uro, kar jo podatkih ameriškega centra za orkane (NHC) uvršča med neurja kategorije 1 na petstopenjski lestvici Saffir-Simpson.