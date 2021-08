Irak je prvič po 30 letih pokazal, da je sposoben za zunanjepolitično pobudo, ko je v soboto v močno zastraženi bagdadski zeleni coni gostil mednarodno konferenco o sodelovanju in partnerstvu, na katero je povabil večino sosednjih držav ter Egipt, Francijo in Katar.

Irak, ki je bil v zadnjih 40 letih v težki situaciji zaradi tiranije Sadama Huseina in številnih vojn, tudi državljanskih, je s to mednarodno konferenco dal jasno vedeti, da noče biti več objekt boja med Iranom in Savdsko Arabijo, ampak subjekt posredovanja med tema dvema tekmecema za prevlado na Bližnjem vzhodu. Velik uspeh je že to, da sta se iranski in savdski zunanji minister srečala v konferenčni dvorani, kjer so bili med drugim tudi francoski in egiptovski predsednik Emmanuel Macron in Abdel Fatah El Sisi, jordanski kralj Abdulah II., katarski emir Tamim bin Hamad Al Tani in turški zunanji minister Mevlüt Çavuşoğlu. Sirija Bašarja Al Asada pa na pritisk Savdijcev in Katarja ni smela priti.

Iraški premier Mustafa Al Kadimi se je na konferenci zavzel za gospodarsko partnerstvo držav v regiji. Poudaril je, da je »zmaga iraškega ljudstva nad Islamsko državo (IS) zmaga vseh ljudi v regiji«.

Macron je Iračanom sporočil: »Podpora Francije v boju proti terorizmu je odvisna samo od situacije na terenu in vaših potreb.« Skratka, tudi če bodo Američani, ki imajo trenutno še 2500 vojakov v Iraku, po 1. januarju nadaljevali svoj umik, bo Pariz ohranil svojih 800 vojakov v Iraku. »Kakršna koli že bo ameriška odločitev, bo Francija ohranila svoje sile,« je poudaril Macron, ki meni, da IS še vedno predstavlja grožnjo.

Na konferenci so se udeleženci izogibali temam, ki povzročajo napetosti. Le turški zunanji minister Çavuşoğlu je od iraške vlade zahteval, da posreduje proti Kurdski delavski partiji (PKK), ki iz Iraka izvaja napade na Turčijo.