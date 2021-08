Leta 2009 je Derek Morrison stal v butiku na letališču in razmišljal o tem, da bi za par športnih copat Louisa Vuittona in Kanyeja Westa, izdelanih iz rožnatega semiša in karamelnega usnja, porabil 960 dolarjev. Na koncu se za nakup ni odločil, saj so se mu zdele predrage, prav tako ni imel prostora v kovčku. Dobro desetletje pozneje se takšni čevlji na spletu oglašujejo za 10.000 dolarjev za par. »Zdaj seveda obžalujem, da jih nisem kupil,« je povedal Morrison, danes evropski višji direktor za platformo za nadaljnjo prodajo športnih copat.

Rekord dražbe športnih copat

Omenjeni športni čevlji, ki so bili predstavljeni le nekaj mesecev prej, preden je vsestranski umetnik Kanye West predstavil svojo linijo Nike x Yeezy, so postali del modne zgodovine. »Predstavljali so konvergenco športnih copat, Kanyeja in visoke mode, ki je bila takrat kontroverzna, pa vendar ključni trenutek v modni industriji,« je pojasnil Morrison in to označil kot preboj, ki je utiral pot moderni dobi, ki jo lahko spremljamo danes.

Kljub vsemu pa cena še vedno ostaja razmeroma nizka v primerjavi z nekaterimi najdragocenejšimi čevlji na trgu zbirateljev. Rekord dražbe športnih copat je bil od leta 2017 večkrat podrt, odkar so za par conversk s podpisom Michaela Jordana, ki jih je nosil na olimpijskih igrah 1984, odšteli nekaj več kot 190.000 dolarjev. Kar 615.000 dolarjev je zbiratelj odštel za par športnih copat košarkarskega zvezdnika nike air jordan 1s leta 2020.

V začetku tega leta je nastala še ena odmevna kreacija Kanyeja Westa – prototip nike x yeezys, ki jih je nosil na podelitvi grammyjev leta 2008. Športno obuvalo je postalo najdražje v zgodovini, potem ko je pri zasebni prodaji doseglo ceno 1,8 milijona dolarjev. »V zadnjih petih letih je prišlo do eksplozije zbiralcev, ki dajo veliko denarja za redke čevlje,« pa je za spletni portal CNN povedala Caitlin Donovan, vodja oddelka s torbicami, uličnimi oblačili in športnimi copatami v dražbeni hiši Christie's. Skupaj s platformo za nadaljnjo prodajo športnih copat Stadium Goods je Donovanova nedavno pripravila prodajo, ki se je osredotočila na linijo Nike Jordan. Na spletni dražbi, ki se je končala pred kratkim, je bilo predstavljenih skoraj 30 redkih parov, od Jordanovih prototipov in športnih copat, ki jih je nosil vsaj eno tekmo, do zgodnjih omejenih izdaj. Par rdeče-črnih copat air jordan high 1s je bil najdražji predmet na dražbi, ki se je prodajal za 27.500 dolarjev.