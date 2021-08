Po odpovedi Aljaža Bedeneta zaradi poškodbe zapestja slovenski moški tenis na zadnjem letošnjem turnirju največje četverice v New Yorku od danes ne bo imel svojega predstavnika. Iz kvalifikacij se nista prebila na glavni turnir Blaž Kavčič, ki je izpadel v prvem krogu (s 6:1 in 2:0 je bil boljši Argentinec Marco Trungelliti), ter Blaž Rola. Ptujčan je bil v prvem krogu s 6:2 in 7:5 boljši od Kazahstanca Dmitrija Popka, v drugem s 6:4 in 6:2 od Italijana Giana Marca Moronija (250.), v tretjem pa je bil odlično na poti, da se prebije na glavni turnir. Proti tretjemu najboljšemu švicarskemu igralcu Henriju Laaksonenu (130.) je prvi niz dobil s 6:3, v zaključku drugega pa je dež prekinil dvoboj. Po vnovični vrnitvi na igrišče je bil Švicar boljši ter dobil preostala niza s 7:6 (2) in 6:4. V kvalifikacijah pri ženskah ni bilo slovenske predstavnice, bodo pa zato zaradi uvrstitve na svetovni lestvici na glavnem turnirju nastopile Tamara Zidanšek (39. na svetovni lestvici), Polona Hercog (85.) in Kaja Juvan (109.).

Slaba popotnica Slovenk Slovenska popotnica pred mednarodnim vrhuncem na trdi podlagi ni dobra. Najboljša slovenska trojica je skupaj na trdi podlagi zbrala le dve zmagi – prejšnji teden na turnirju v Clevelandu ter pred tem v kvalifikacijah Montreala ju je dosegla Polona Hercog. Mariborčanka se ne bo posebej hvalila, da je bila v Clevelandu boljša od Američanke Marii Mateas, 342. na svetovni lestvici, ter v Kanadi od Francozinje Tan Harmony (138.). Na treh turnirjih na drugi strani Atlantika, na katerih je Štajerka nastopila, pa je na trdi podlagi priznala premoč Čehinjama Terezi Martincovi (60.) in Marii Bužkovi (85.) ter Romunki Irini Begu (74.). Še slabšo sezono na trdi podlagi imata Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Konjičanka, ki je zaradi uvrstitve v polfinale Rolanda Garrosa na svetovni lestvici napredovala med elitno štirideseterico, ima na vseh turnirjih zagotovljen nastop v glavnem žrebu, večkrat pa se znajde tudi med najvišje postavljenimi nosilkami. Tamara Zidanšek svojega ranga v ZDA ni upravičila, saj je morala v uvodnih krogih v Cincinnatiju in Chicagu priznati premoč Latvijki Jeleni Ostapenko (29.) in Rusinji Varvari Gračevi (88.). Kaja Juvan je na trdi podlagi nastopila le v Clevelandu, kjer je morala v uvodnem krogu priznati premoč prvi nosilki Rusinji Darii Kasatkini (27.). Od vseh omenjenih šestih porazov pa so vse tri slovenske igralke skupaj dobile le dva niza.

Težak žreb Polone Hercog Izmed slovenske trojice v glavnem žrebu posameznic je imela najmanj sreče Polona Hercog, ki se bo jutri v prvem krogu pomerila s Petro Kvitovo. Čehinja je dvakratna zmagovalka Wimbledona, v New Yorku pa je deseta nosilka. Kljub slovesu je Petra Kvitova na OP ZDA doslej najdlje prišla do četrtfinala. Več sreče pri žrebu sta imeli Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Ljubljančanka se bo pomerila z 62. igralko sveta Britanko Heather Watson, Tamara Zidanšek pa s 84. igralko Američanko Bernardo Pera. Obe bosta na igrišče stopili danes. Ob morebitnem preblisku obeh igralk bi se lahko zgodilo, da bi se Ljubljančanka in Konjičanka med seboj pomerili v tretjem krogu. Lani je v New Yorku v ženski konkurenci navdušila Naomi Osaka. Japonka je bila v finalu z 2:1 v nizih boljša od Belorusinje Viktorie Azarenka. Osaka je bila najboljša tudi na prvem letošnjem grand slamu v Melbournu, odtlej pa se njena sezona in kariera ne razpleta po želenem scenariju. V središču pozornosti se je znašla v Parizu, kjer se ni pojavila na tiskovni konferenci, ker se ji ni dalo odgovarjati na ena in ista vprašanja. Teniški svet se je tedaj obrnil proti njej, zato je zapadla v še večjo depresijo, s katero ima težave že vrsto let. Potem ko je na Rolandu Garrosu predala dvoboj drugega kroga, v Wimbledonu sploh ni nastopila. Njen povratek na teniška igrišča ni bil zmagovalen, saj ni osvojila nobenega turnirja. Na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je imela čast prižgati olimpijski ogenj, je izpadla v tretjem krogu, v Cincinnatiju pa že v drugem nastopu. Po videnem na generalki serije masters 1000 v Cincinnatiju je glavna favoritinja za osvojitev turnirja prva igralka sveta Avstralka Asleigh Barty.