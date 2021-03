Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc je na današnji seji strokovnega sveta za turizem povedal, da so pripravili ukrepe za novi interventni zakon za turizem. Zakon, katerega bi vlada lahko obravnavala že prihodnji mesec, naj bi končno prinesel nekaj upanje za industrijo srečanj. Država bi namreč po njihovem predlogu povrnila do 80 odstotkov organizacijskih stroškov prireditev v drugi polovici letošnjega leta, ki jih zaradi vladnih ukrepov ne bo mogoče izvesti ali pa se jih bo udeležilo polovico manj udeležencev, kot bi se jih sicer.

Podjetja in samozaposleni, ki so v lanskem letu utrpeli upad prihodkov nad 70 odstotkov, bi ob tem prejeli enkratno pomoč za zagon poslovanja, in sicer največ do 100.000 evrov za podjetja in 4800 evrov za samozaposlene. Poleg tega bi bila do takšne pomoči upravičena tudi podjetja z upadom prihodkov med 50 in 70 odstotki, ki bi lahko računala na do 30.000 evrov enkratne denarne pomoči, samozaposleni z enakim deležem upada pa do 1800 evrov pomoči. Državni sekretar Zajc je ob tem opozoril, da so to le »orisi ukrepov«, saj je zakon še v nastajanju in ga čaka še medresorsko usklajevanje.

Z omenjenim zakonom bi ministrstvo prilagodilo tudi obstoječe ukrepe, s katerimi podpira slovenski turizem. Tako bi se mesečni temeljni dohodek povečal na 1250 evrov za posameznike z upadom prihodkom med 50 in 70 odstotki ter na 1500 evrov za posameznike, katerim so se prihodki zmanjšali za več kot 70 odstotkov. Spremenili bi tudi pogoje, ki jih morajo ponudniki turističnih namestitev izpolnjevati, da lahko slovenski državljani pri njih unovčijo turistične bone. Pri tem naj bi šlo ministrstvo na roko predvsem tistim, ki so zaradi vladnih ukrepov svoje nastanitvene obrate zaprli. Državni sekretar je napovedal tudi črtanje omejitve najvišje pomoči podjetjem na zaposlenega, in pojasnil, da se bo na ta način ministrstvo približalo upravičencem z visokimi fiksnimi stroški in manjšim številom zaposlenih.