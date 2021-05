Po besedah gospodarskega ministra Zdravka Počivalška se v medresorski obravnavi opredeljujejo do nekaterih idej, s katerimi želijo dodatno pomagati vsem udeležencem v tej storitveni dejavnosti. Ob tem pa si prizadevajo, da bi bil interventni zakon sprejet zelo hitro. »Če to ne bomo uspeli v tem tednu, pa bomo skoraj zagotovo z njim prišli na vlado v naslednjem tednu,« je dejal Počivalšek.

Bodo izdali nove turistične bone?

Po pisanju današnjega Dela naj bi sicer predlog interventnega zakona predvideval tudi izdajo novih turističnih bonov, ki pa bi jih bilo mogoče porabiti tudi za druge storitve, ne le za prenočitev z zajtrkom. Počivalšek tega sicer ni ne potrdil ne zanikal, dejal je le, da »delajo na novih in zanimivih idejah« in da je treba počakati, da vse predloge razdelajo do konca.

S predlogom za uvedbo novih turističnih bonov se morata sicer strinjati še minister za finance in vlada. Kolikšno vrednost bona naj bi prejel vsak prebivalec Slovenije, za zdaj še ni znano, omenja pa se, da naj bi bila ta vsota nižja od lanske, ki je za polnoletnega prebivalca države znašala 200 evrov, za mlajše od 18 let pa po 50 evrov, je danes še poročal časnik Delo. Prav tako naj bi po neuradnih informacijah Dela lanski turistični boni ostali v veljavi.