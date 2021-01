Dobro polovico manj, po 125.000 kun ali dobrih 16.000 evrov, bo šlo še za koncert skupine Prljavo kazalište in pevca Petra Graša v Zadru, ki bosta maja ali junija, enak znesek pa bo dobil Gibonni za svoj nastop v Dubrovniku, Osijeku in Solinu. Medtem ko je za koncert Thomsona v splitski Areni, ki naj bi bil že februarja, namenjenih 150.000 kun (20.000 evrov), za koncerte Hladnega piva, Darka Rundeka, Bareta & Majk, Josipe Lisac, Damirja Urbana, Tomislava Bralića in klape Intrade, Let 3, Massima in 4 Tenorjev pa po sto tisoč kun (13.000 evrov).

Preostali izvajalci, izbrani na natečaju, so dobili od sedem do deset tisoč evrov. Ker je bilo videti, kot da hrvaško ministrstvo podpira predvsem estradnike in narodnjake, ki podpore ne potrebujejo, je hrvaško glasbeno združenje hitro pojasnilo, da glasbeniki tega denarja ne bodo videli. Podpora bo namenjena organizatorjem koncertov in produkcijskim stroškom, ne izvajalcem, kar je razjezilo glasbenike. Ti bodo svoj honorar morali zaslužiti s prodajo vstopnic, in to v koronaokoliščinah, z manjšim številom obiskovalcev. »Najbolje je, da se ukine in ugasne glasba,« je na instagramu zapisala Nina Badrić.